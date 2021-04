Michael C Hall, star de Dexter, a vraiment harcelé les gens pour qu’ils se préparent au rôle

À l’époque où le rôle lui a été proposé pour la première fois, Hall se préparait intensivement et a fait pas mal de recherches sur les tueurs en série, leurs motivations et leurs méthodes avant le début du tournage.

«J’habitais à New York à l’époque et j’avais le temps de tuer [pun intended]. «

Hall a expliqué: «Je sortais seul à New York et j’essayais de trouver quelqu’un qui était également seul.

« Peut-être aller dans un restaurant avec un bar, prendre place dans un coin et trouver quelqu’un. Je les regarderais finir leur repas et leur donnerais toutes sortes de caractéristiques répréhensibles [to make them] une victime potentielle pour Dexter. «