« Stranger Things » : qui est Grace Van Dien, l’actrice qui incarne Chrissy dans la saison 4

Ce 27 mai, Netflix a créé les 7 premiers épisodes de la quatrième saison de la série à succès « choses étranges”. Ainsi, les followers de la production ont fêté les nouvelles aventures de leur personnages favoris et tous les mystères que le ‘Upside Down’ nous apporte, maintenant avec le terrifiant méchant Vecna.

Ainsi, la fiction nous a présenté divers nouveaux personnages dans cet épisode et l’un d’eux est Chrissy, lycéen. En ce sens, à travers les réseaux sociaux, de nombreux internautes se demandent qui est la personne derrière ce papier et, dans les lignes qui suivent, nous vous dirons tout ce que nous savons d’elle.

Découvrez qui il est ci-dessous. Grace Van Dienl’actrice qui joue Chrissy Cunningham dans la saison 4 de « choses étranges”.

QUI EST GRACE VAN DIEN

Grace Van Dien est une actrice américaine de 25 ans, née le 15 octobre 1996 à Los Angeles en Californie.

Elle est largement reconnue pour son travail dans divers films et émissions de télévision. Aussi, pour venir d’une célèbre famille d’artistes.

La jeune femme a une carrière d’actrice exceptionnelle (Photo : Grace Van Dien / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE GRACE VAN DIEN

Nom complet: Caroline Dorothy Grace Van Dien

Caroline Dorothy Grace Van Dien Date de naissance: 15 octobre 1996 (25 ans)

15 octobre 1996 (25 ans) Lieu de naissance: Los Angeles, Californie, États-Unis

Los Angeles, Californie, États-Unis Hauteur: 1.63m

1.63m Signe du zodiaque: Livre

Livre Pères : Casper Van Dien et Carrie Mitchum

LA FAMILLE DE GRACE VAN DIEN

Grace Van Dien vient d’une famille célèbre d’Hollywood. Son père est l’acteur Casper Van Dien et sa mère est aussi l’interprète Carrie Mitchum. De plus, l’une de ses grand-mères est la Princesse Elisabeth de Yougoslavie.

Son arrière-grand-père, en revanche, est le célèbre acteur Robert Mitchum et est l’un des descendants du célèbre interprète du cinéma muet Harold Lloyd et le satiriste Mark Twain. Pour cette raison, on dit qu’elle a grandi dans le milieu artistique dès son plus jeune âge.

Bien que l’actrice ait révélé à Personnes qui voulait devenir écrivain, ses parents l’ont soutenue lorsqu’elle s’est montrée intéressée à devenir actrice. Depuis, il n’a cessé d’exercer ce métier qui le passionne.

LA CARRIÈRE D’ACTEUR DE GRACE VAN DIEN

Parmi les principaux rôles tenus par la grâce dans divers films et séries télévisées, il y en a certains qui doivent être mis en évidence.

En 2005, elle a participé à l’émission de téléréalité de sa famille intitulée « I Married A Princess » qui a été diffusée sur Lifetime. En 2014, pour sa part, elle incarne Aurora dans une version ‘live action’ de « Sleeping Beauty ». Le long métrage a été réalisé par son père et a marqué le début de sa carrière d’actrice.

Après cela, il a participé à des films tels que « San Andreas Quake » (2015), « The Bad Twin » (2016), « Army Dog » (2016) et « Awaken the Shadowmen » (2017).

L’actrice a joué Aurora dans le film « La Belle au bois dormant » de 2014 (Photo: The Asylum)

LISTE DES FILMS ET PERSONNAGES DE GRACE VAN DIEN

2014 : « La belle au bois dormant » en tant que princesse Aurore

2015: « San Andreas Quake » comme Ali

2016: « The Bad Twin » comme Olivia & Quinn

2016 : « Patient Seven » en tant que Jessa

2016 : « Chien de l’armée » en tant que Tara Holloway

2017 : « Réveillez les ombres » en tant que Samantha

2018: « Charlie dit » comme Sharon Tate

2020: « The Binge » comme Lena

2020: « Lady Driver » comme Ellie Lansing

2020: « Riding Faith » en tant que Grace

APPARITIONS TV PAR GRACE VAN DIEN

2005 : « J’ai épousé une princesse » (émission de téléréalité)

2016 : « Max » comme Ruby

2017-2018 : « Greenhouse Academy » en tant que Brooke Osmond

2019 : « Le village » en tant que Katie Campbell

2022 : « Stranger Things » en tant que Chrissy Cunningham

QUI EST GRACE VAN DIEN DANS « STRANGER THINGS » ?

Dans juin 2021l’actrice a été annoncée au casting de la nouvelle saison de « choses étranges”. Elle joue Chrissy Cunninghamla pom-pom girl en chef de l’institut faucons et la fille la plus populaire de l’école. Cependant, sous sa « perfection » se cache un sombre secret.

Au fil des épisodes, on en apprendra plus sur le personnage, avec ses graves problèmes personnels, sa vulnérabilité et comment elle est exposée au nouveau danger de cette saison.

L’actrice joue Chrissy Cunningham (Photo : Netflix)

LES PHOTOS DE GRACE VAN DIEN SUR INSTAGRAM

Actuellement, Grace Van Dien Il est très populaire sur les réseaux sociaux. Votre compte officiel Instagrampar exemple, dépasse les 600 000 abonnés et c’est là que l’interprète diffuse une partie de sa routine quotidienne, de son travail et de sa vie de famille.

Ensuite, découvrez quelques-unes des photos que la jeune femme partage via cette plate-forme virtuelle populaire.

OÙ VOIR LA QUATRIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS » ?

Les quatre saisons dechoses étranges» sont disponibles sur Netflix. Ainsi, vous n’avez besoin que d’un compte dans le populaire plate-forme de diffusion en continu pour voir les nouveaux chapitres de la célèbre production.