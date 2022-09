« Argentine, 1985 », le film argentin qui permet une réflexion collective sur le Juicio a las Juntas

« Mémoire, vérité et justice » sont trois mots qui ont marqué les Argentins à travers l’histoire. La dernière dictature civilo-militaire qui a eu lieu en 1976 a été un avant et un après dans l’histoire argentine. Et maintenant Santiago Mitre fait revivre ces événements avec sa nouvelle création : Argentine, 1985. Ce film arrive dans les salles demain, 29 septembre, et c’est, sans aucun doute, le film dont tout le monde avait besoin dans le pays, mais que nous n’avions pas réalisé.

Revivre ce qui s’est passé sous la dernière dictature civilo-militaire est une blessure encore ouverte pour de nombreux Argentins. Surtout pour ceux qui ont vécu cette époque, mais maintenant Santiago Mitre nous donne, avec Argentine, 1985, un souvenir de ce qu’a été le chemin de la démocratie. Le film raconte comment s’est déroulé le procès de la junte militaire qui a pris le pouvoir en 1976. Avec Julio Strassera comme procureur dans l’affaire et Luis Moreno Ocampo comme adjoint, cet événement nous a rendu notre liberté.

Et, bien que ces deux personnes nous aient marqué en tant que pays, il est vrai qu’à un moment donné elles avaient été oubliées. Par conséquent, le fait que Argentine, 1985 raconter leur histoire et montrer pourquoi ils sont considérés comme des héros de la Nation, c’est se démarquer. Mais ce n’est pas seulement ça, mais cette bande est certainement l’une des créations les plus impressionnantes, excitantes et majestueuses avec qui j’ai rencontré jusqu’à présent en 2022.

Car, outre son côté historique, il construit aussi justement cette importante histoire avec sensibilité et efficacité. Cela témoigne du travail impressionnant de Santiago Mitre, qui a développé ce travail avec la même puissance et le même amour dont chaque Argentin a besoin. Même si, comme si cela ne suffisait pas, il se dispense de gérer le suspense en allant droit au but. De même, il établit un cadre diversifié marquant un jeu avec la mémoire collective de chaque citoyen.

Cependant, la vérité est que cela n’aurait pas été possible sans le grand et imposant travail de Peter Lanzani et Ricardo Darin. Bien qu’il ne soit pas surprenant de dire que Darín a fait quelque chose d’écrasant, Lanzani a dépassé toutes les attentes. Les deux ont assumé un rôle historique d’une manière qui mérite vraiment tous les applaudissements qu’ils ont reçus dans le monde entier. Avec son travail, si réel, si passionnant et engageant, on peut vraiment comprendre ce qui s’est passé à ce moment-là.

D’un autre côté, Santiago Mitre se distingue à nouveau par la solidité et l’équilibre dramatique avec lesquels il a capturé chaque scène importante du procès.. Parmi eux, le discours de Laura Paredes, qui a raconté dans les moindres détails comment elle a accouché dans une voiture de patrouille. Passionnant et même, sans exagération, faisant pleurer ceux qui l’écoutent, c’est l’un des moments les plus marquants du film. Et, bien sûr, ce n’est pas seulement un souvenir des événements atroces qui ont eu lieu à cette époque, mais l’un des nombreux qui a été démasqué par le grand procureur Julio Strassera.

À son tour, le fait que Argentine, 1985 combiner ce même drame avec le côté humoristique de la vie de Strassera est inégalé. De chacune des scènes avec leurs enfants à la façon dont ces mêmes acteurs sont surpris par le fait historique, c’est inégalé. Pour cette raison, je veux souligner l’une des scènes qui m’a le plus surpris : les enfants de Strassera jouant les uns avec les autres et le dicton le plus ancien : « Je peux le faire, je suis en démocratie ». Et pour moi, en tant que personne qui est née dans la démocratie grâce à sa lutte, c’est quelque chose qui m’a agréablement ému. Car, même si je connaissais l’histoire, je n’ai jamais été surpris d’être dans une démocratie.

Tout brille dans ce film et aujourd’hui, parlant du fond du cœur, en tant que journaliste né dans une démocratie, je n’ai plus rien à remercier. Grâce à Argentine 1985 pour nous avoir donné, à nous qui n’étions pas présents à ce moment-là, l’espace pour réévaluer et repenser ce qui s’est passé. Parce qu’ils nous donnent, en tant que personnes nées dans une démocratie, le plaisir de savoir ce qui a vraiment été une étape historique et qui nous a changés en tant que pays. C’est pour ça que, se souvenir et ressentir ce désir de mémoire, de vérité et de justice, le désir de plus jamais, c’est ce dont tous les Argentins avaient besoin, même si nous ne le savions pas.

