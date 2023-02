Qu’est-il arrivé à chaque personnage d' »Alchimie des âmes » à la fin de la saison 2

Après une longue attente, « Alchimie des âmes » a créé son deux derniers épisodes sur Netflix, concluant la série coréenne. Dès le début, ils avaient construit le arcs de chaque caractère très attentivement et tous ont trouvé une solution, même si certains ont moins bien réussi que d’autres.

Cet épisode tournait autour Jang-ukqui doit faire face à la responsabilité d’avoir caché l’assassin Nak-su, pour lequel il entreprend la tâche de chasser changer les âmes. Cependant, le destin les a fait se croiser à nouveau.

Les chapitres 9 et 10 du drame d’époque sont sortis le samedi 18 février sur la plateforme de streaming. A la fin de « Alchemy of Souls », les protagonistes devaient vaincre Jin Mu et le reste de ses ennemis.

QU’EST-IL ARRIVÉ À CHAQUE PERSONNAGE À LA FIN DE LA SAISON 2 DE « ALCHEMY OF SOULS » ?

Jang Uk et Nak-su

Dans le dernier épisode de « Alchemy of Souls », on a pu voir que Jang-uk et Nak-su ont eu leur fin heureuse. le jeune sorcier a réussi à battre Jin Mu et le reste de l’Assemblée unanime. De plus, ils ont délibérément réveillé les Oiseau de feu pouvoir l’expulser de la Terre une fois pour toutes.

Avec l’aide de Bu-yeon, ils l’ont envoyé au lac sacré, où Jang-uk a pu lui tirer dessus avec une flèche d’énergie et l’envoyer à l’étoile du roi. Après avoir éradiqué la menace, Jin Bu-yeon (qui était en fait la réincarnation de Seol-ran), permis à Nak-su de garder le corps.

Jang-uk et Nak-su avaient déjà pu épouser Maître Lee en tant que témoin. Un an plus tard, leur mission était attraper les reliques qui s’étaient échappées de Jinyowon. Ceci grâce aux compétences de Jang-uk en tant que sorcier et aux pouvoirs divins que le corps de Jin Bu-yeon possédait encore.

jinmu

Après la première saison, il était très décevant de revoir Jin Mu, qui n’avait reçu aucune punition pour ses actions. Au contraire, il resta à l’écart de la maison royale et devint Gwanju de Cheonbugwan.

Cependant, la même histoire ne s’est pas répétée deux fois. A la fin de la série, Jin Mu a été vaincu par Jang-uk, qui l’a brûlé vif avec l’oiseau de feu.avec le reste des membres cupides de l’Assemblée unanime.

Dans la finale « Alchemy of Souls », Jin Mu a transformé son âme en corps de l’oncle de Seo Yul (Photo : Netflix)

Jin Cho Yeon et Park Dang-gu

Cho Yeon et Dang-gu ont également pu terminer leurs plans de mariage après avoir été interrompu dans la première saison. Un an après avoir vaincu Jin Mu, le couple s’est marié et elle avait eu des jumeaux mâles.

Park Jin et Mme. Kim

Park Jin et Mme. Kim a survécu aux attentats qu’ils ont reçu dans l’épisode 9 de la deuxième saison. Finalement, ils se sont mariés et ont emménagé ensemble. De plus, il était sous-entendu que La Mme. Kim était enceinteparce qu’il s’était senti nauséeux.

Park Jin et Mme. Kim prenant soin des jumeaux à la fin de « Alchemy of Souls » (Photo : Netflix)

référencement yul

Seo Yul est devenu le chef de Jeongjingak, l’académie qui a formé des sorciers lors de la première saison, mais a fermé après que Jang-uk ait possédé la pierre de glace. L’héritier de la famille Seo a décidé de rouvrir le lieu et de chercher de nouveaux étudiantsmais avec des méthodes différentes, puisqu’ils ne recherchaient pas seulement des sorciers, mais aussi des personnes avec du talent et une bonne énergie, ce qu’il pouvait identifier grâce aux pouvoirs de Bu-yeon/Nak-su.

Minhyun joue Seo Yul dans « Alchemy of Souls » et a fini par être le leader de Jeongjingak (Photo : Netflix)

Prince va gagner

Le prince Go Won a travaillé aux côtés de Jang-uk et Bu-yeon pour vaincre Jin Mu et le reste des changeurs d’âme. A la fin de « Alchemy of Souls », il est devenu roi en remplacement de son pèrequi s’était également allié aux antagonistes à la recherche d’une nouvelle pierre de glace.

Un an plus tard, il était déjà installé dans son nouveau rôle et il cherchait une femme avec l’aide de Bu-yeon.