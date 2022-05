Sony prévoit de sortir plus de jeux PlayStation pour PC

le président de Divertissement interactif de Sony, Jim Ryan, a déclaré que la société chercherait à continuer à s’aventurer dans le marketing PC, en mettant plusieurs IP de PlayStation à la disposition des joueurs sur ordinateur. Dans un récent rapport, Sony commencera à s’étendre régulièrement sur d’autres marchés, prévoyant que d’ici 2025, 30 % de son catalogue de jeux seront disponibles sur PC.

Ryan a déclaré que dans le passé, Sony s’était « limité à une tranche assez étroite du marché du jeu » mais qu’en poursuivant ces expansions, il avait la « possibilité de passer d’une présence dans un segment très étroit du marché global à ont la possibilité d’être présents pratiquement partout ».

C’est en 2020 que l’exclusivité des jeux Sony pour sa console PlayStation a changé, avec le jeu vidéo »Horizon : Zero Dawn » atteignant la plateforme de vente de jeux Sony. Vapeursuivi des années plus tard avec la sortie de » Days Gone » en 2021. D’autres jeux, tels que » Death Stranding » et » Detroit: Become Human », étaient également des remakes notables pour PC, indiquant que Sony était desserrer son grand contrôle sur les exclusivités et atteindre un autre marché.

De même, Sony a poursuivi cette pratique en apportant l’un de ses jeux les plus populaires de 2018, avec « God of War » en première sur PC, étant le jeu vidéo le plus acheté sur Steam au moment de sa sortie. Plus tard cette année également, Unchardted: Legacy of Thieves sortira, un jeu qui mettra en vedette deux titres de l’aventure de Nathan Drake. Avec tous ces jeux, Sony prévoit de réaliser un total de 300 millions de dollars de ventes d’ici 2022, soit près du quadruple par rapport aux chiffres de 2021.

Au-delà des jeux sur PC, la société prévoit également d’étendre les IA exclusives de Sony aux films et aux séries télévisées. Le film « Uncharted » de 2022 avec Tom Holland a marqué la première incursion de ce type, et bien qu’il ait reçu un accueil moins que stellaire de la part des critiques, il s’est suffisamment bien comporté financièrement pour que le PDG de Sony Pictures, Tom Rothman, l’ait déclaré « nouvelle franchise de films à succès ».

Des séries de Sony sont également à l’ordre du jour, Ryan ayant récemment annoncé qu’une série « Horizon : Zero Dawn » est attendue en Netflix et une série de »God of War » pour la plateforme de Amazon Prime. Ces grands titres rejoindront la série annoncée précédemment de »The Last of Us », qui est actuellement en production par HBO.