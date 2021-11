Mariah Carey présente un aperçu de son nouveau spécial de Noël

Avec l’arrivée imminente de la saison de Noël, il est impossible de ne pas penser à Mariah Carey, qui grâce à son grand tube des années 90 « All I Want for Christmas is You » est devenue une sorte d’icône des festivités à qui il est impossible de ne pas faire référence.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant que le service de streaming Apple TV + ait dévoilé un premier aperçu de « Mariah’s Christmas: The Magic Continues », un spécial musical qui s’apprête à atteindre son catalogue le 3 décembre, faisant suite au spécial Noël , créé par le chanteur l’année dernière.

A travers cette spéciale, Mariah Carey créera le nouveau single « Fall In Love At Christmas », qui sera interprété en collaboration avec Khalid et le chef de choeur Kirk Franklin, lauréat de 16 Grammy Award et qui a récemment commencé sa carrière. un chanteur.

Il a également été prévu qu’en plus de son classique des années 90, Carey interprétera une reprise de la chanson « Christmas (Baby Please Come Home) ». Parmi les invités spéciaux, la présence de l’animateur radio américain Zane Lowe a été confirmée, en plus des filles jumelles de Carey. Moroccan et Monroe, ainsi qu’une nouvelle ligne de danseurs dans chacun de leurs numéros.

L’année dernière, Mariah Carey a surpris ses fans avec la sortie de « Magical Christmas Special » en mettant en vedette un large éventail de stars invitées, dont Jennifer Hudson, Ariana Grande, Tiffany Haddish, Snoop Dog et Billy Eichner. Après avoir eu la direction de Roman Coppola, l’artiste s’est tourné cette année vers les talents de Joseph Kahn, en tant que producteur exécutif.

Lors de la promotion de son spécial sorti en 2020, Mariah Carey a laissé entendre lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter qu’il y aurait encore d’autres collaborations en cours, qui pourraient à l’avenir s’étendre au-delà du thème de Noël.