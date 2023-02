Le réalisateur de Happy Death Day espère toujours faire la partie 3 : « J’ai ce film dans la tête »

Joyeux jour de la mort et Bonne fête de la mort 2U barreur Christophe Landon est prêt à commencer à travailler sur la troisième tranche demain si seulement quelqu’un chez Universal lui donnait le feu vert. Sorti en 2017, Joyeux jour de la mort met en vedette Jessica Rothe dans le rôle de Tree, une jeune femme qui a été assassinée à plusieurs reprises le jour de son anniversaire, se réveillant après chaque mort le même jour dans le cadre d’une boucle sans fin. L’arbre tombe dans une autre boucle temporelle dans la suite de 2019 Bonne fête de la mort 2U alors qu’elle essaie de comprendre comment mettre fin à la folie.





Landon a été ouvert sur son désir de faire un autre Joyeux jour de la mort film depuis la sortie du deuxième film. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Landon ferait un croisement avec Bizarrele réalisateur dit dans une nouvelle interview avec THR que c’est quelque chose dont il a parlé avec Rothe, Bizarrede Kathryn Newton et du producteur Jason Blum. Mais s’il avait le choix, Landon dit qu’il préférerait faire Joyeux jour de la mort 3, car il sait déjà exactement ce qu’il veut faire avec le threequel. Le problème est qu’il faudrait un budget plus important que les films précédents, et le studio hésite à faire cet investissement.

« Ce serait certainement Joyeux jour de la mort 3. J’ai ce film dans la tête et je sais exactement ce que je veux. C’est en fait un film plus gros que les deux films précédents, et cela fait partie du problème, en fin de compte. Ce troisième film a besoin d’un budget plus important, mais comme le deuxième film n’a pas été aussi performant que le premier, c’est un défi de taille. Mais je garde toujours espoir qu’Universal me donne une chance car ce serait une conclusion vraiment amusante. »





Le streaming serait parfait pour Happy Death Day 3, déclare Christopher Landon

Images universelles

Il est noté dans l’interview que Bonne fête de la mort 2U n’a pas échoué, rapportant plus de 64 millions de dollars sur un budget de 9 millions de dollars. Ce n’est certainement pas un mauvais retour, mais Landon explique comment Universal compare ce chiffre de 64 millions de dollars aux 125 millions de dollars gagnés par le premier Joyeux jour de la mort, et le souci est qu’un troisième film continuerait la tendance à la baisse. Cependant, Landson dit que la série n’est devenue plus populaire auprès des fans d’horreur que depuis la sortie de la deuxième partie, et il pense que la troisième partie serait un succès. Juste pour le faire sortir, Landon dit qu’il est même prêt à développer le film pour Peacock.

« Je ne sais même pas s’ils regardent réellement ce qu’ils ont fait au box-office. Je pense qu’ils le voient comme, ‘Eh bien, le premier a fait ceci et le second a fait cela, donc le troisième fera même moins.’ Il y a juste un certain type de maths qu’ils font qui les fait dire, ‘Eh.’ Et ils dépensent aussi beaucoup en marketing. Je comprends donc l’économie, mais je pense aussi qu’ils passent à côté du fait que nous avons gagné un public au fil des ans. Les gens ont finalement trouvé leur chemin vers le deuxième film et ont réalisé que c’était vraiment amusant. Donc, si nous en faisions un troisième, je pense que nous aurions un public plus important que ce à quoi ils s’attendent. Ou nous pourrions le faire pour Peacock. Je ne sais pas. (des rires.) Il n’a pas besoin d’être théâtral. Je le préférerais, mais ce n’est pas obligé. »

Le temps nous dira si Joyeux jour de la mort 3ou même Jour de la mort bizarre, jamais venu à être. Pour l’instant, vous pouvez découvrir le dernier film de Landon, Nous avons un fantômelors de sa première sur Netflix le 24 février 2023.