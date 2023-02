Qui sont les cannibales dans « The Last of Us »

La première de épisode 6 de « The Last of Us » a présenté à une nouvelle fraction qui joue un rôle dans ce monde post-apocalyptique. Bien que sa présence ait pu être confondue avec celle de chasseurs Quoi qu’il en soit, nous avons déjà eu notre premier aperçu des Cannibals, qui, nous l’espérons, feront leur retour dans les semaines à venir.

Le dimanche 19 février 2023, le chapitre intitulé « Family » (« Kin » en anglais) a été créé, qui s’est terminé par Ellie et Joel face à un groupe à l’Université du Coloradooù ils pensaient que c’était la base de la Lucioles.

Par conséquent, Joël a été grièvement blessélaissant le caractère de Bella Ramsey sous votre garde, alors que vous devez vous assurer que personne ne vienne après eux.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de l’épisode 6 de « The Last of Us ».

QUI SONT LES CANNIBALS DANS « THE LAST OF US » ?

Les cannibales sont un groupe de survivants vivant dans l’est du Colorado et à Silver Lake. Ils se caractérisent par le recours à la capture, au meurtre et à l’ingestion d’autres survivants.

Pendant les vingt années post-apocalypse, il y avait de moins en moins de ressources et de nourriture, donc a décidé de recourir au cannibalisme pour survivresurtout pendant les hivers rigoureux de la région.

QUI COMPOSE LES CANNIBALES ?

Le groupe des cannibales est composé de hommes, femmes et enfantsquelque chose qui se produit rarement en dehors des zones de quarantaine et des colonies individuelles.

Leur chef s’appelle Davidqui a pris le contrôle du groupe à un moment donné et sa main droite est James.

Lorsque toutes les ressources du groupe furent finalement épuisées, ils décidèrent envoyer de petites parties de chasse loin de la ville pour rechercher dans les zones voisines les fournitures restantes ou les survivants qu’ils pourraient capturer et consommer.

QUEL RÔLE LES CANNIBALS ONT-ILS DANS L’HISTOIRE DE « THE LAST OF US » ?

Pour l’instant, nous ne savons pas si les cannibales seront dépeints de la même manière que dans le jeux vidéo de chien méchantpuisque d’autres groupes comme les Chasseurs ont été légèrement modifiés.

Cependant, depuis Ellie et Joel ils ont déjà rencontré un groupe d’entre eux à l’Université de l’Est du Coloradooù ils sont partis à la recherche des lucioles, il est probable qu’ils apparaissent dans la suite des épisodes.

Un groupe de cannibales marchant à l’université du Colorado dans l’épisode 6 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

Dans l’histoire originale, ce groupe avait été l’un de ceux envoyés par David pour chercher des fournitures et, après avoir rencontré les protagonistes, a commencé une bataille.

Joël a réussi à en tuer plusieurs, mais l’un d’eux a réussi à le pousser, ce qui lui a fait traverser un fer à repasser dans l’abdomen. Cela a été modifié dans la série HBO Max, où Le personnage de Pedro Pascal n’a affronté qu’un seul d’entre euxqu’il a pu réduire, mais pas avant d’avoir reçu un coup de poignard dans le même domaine.

LES CANNIBALES DANS LA SÉRIE « THE LAST OF US »

Selon liste officielle des personnages de la série, David et James apparaîtront sur le chemin de Joel et Ellie. L’un des créateurs de « The Last of Us », Neil Druckmann, a commenté Salon de la vanité que l’émission de télévision leur a permis d’explorer davantage ces antagonistes.

David est joué par Scott Shepherd, qu’ils décrivent comme le chef d’un culte cannibale. Pendant, Troie Bakerqui a précédemment fait Joel dans les jeux vidéo, donne vie à James.