Scarlett Moffatt a une amitié improbable avec Tom Hardy

Dans l’une des amitiés de célébrités les plus inhabituelles depuis Snoop Dogg et Martha Stewart, Scarlett Moffatt a révélé qu’elle était amie avec Tom Hardy.

Oui, l’ancienne reine de la jungle a déjà déclaré qu’elle et Tom avaient noué une amitié improbable et qu’il l’avait même invitée chez lui pour jouer aux échecs.

Scarlett a déclaré qu’elle s’était d’abord sentie légèrement frappée par les étoiles lorsqu’elle a rencontré le Étoile de Bronson, mais a ensuite été choqué quand il lui a dit que lui et sa femme étaient des fans d’elle après l’avoir vue Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !

Le couple aime tous les deux les chiens. Crédit : PA

Mais Scarlett craignait que leur amitié naissante ne soit terminée avant qu’elle ne commence après avoir fait un faux pas en lui envoyant un SMS destiné à sa mère.

S’exprimant sur le podcast How To Fail With Elizabeth Day en juin dernier, l’ancien Boîte à lunettes L’hôte lui a demandé si elle s’était déjà sentie « frappée par la star » en rencontrant quelqu’un de très célèbre.

Scarlett a dit : « Je pense que le moment où j’ai vraiment paniqué, c’est lorsque Tom Hardy est venu me voir et m’a dit : « Scarlett, puis-je avoir une photo ? »

« Et Je suis allé, ‘Quoi ?!? Voulez-vous que je prenne une photo de vous ?’ Et il a dit, ‘Non, moi et Charlotte [Riley, Tom’s wife] regardé vous dans la jungle et nous vous aimions dans Boîte à lunettes.’

« Et j’étais comme, ‘Quoi? Tu regardes télé?’ J’étais tellement choqué que Tom Hardy regarde la télé! »

Elle a poursuivi en disant que son agent est venu plus tard et lui a demandé si elle aimerait échanger des numéros avec Tom afin qu’elle puisse aller chez eux pour jouer aux échecs ou à des jeux de société à l’avenir.

Scarlett a déclaré au podcast: « J’ai dit: ‘Ouais, c’est avec Tom et Charlotte … échecs, tiddlywinks, peu importe!’ Donc J’ai transmis mon numéro et il m’a envoyé un texto en me disant « c’est le numéro de Tom ».

À ce stade, Scarlett a failli faire exploser sa toute nouvelle amitié avec le Le chevalier noir se lève star – après avoir pris une photo de sa tenue pour l’envoyer à sa mère, mais l’a accidentellement envoyée à Tom alors qu’il se tenait dans la pièce voisine.

« J’étais tellement mortifiée », a-t-elle ajouté. « Je pensais que j’avais ruiné mes chances de devenir ami avec lui. »

Mais il s’avère que Tom n’était pas trop rebuté par tout cela… en fait, il pensait que c’était une bonne occasion de faire une blague.

Scarlett a expliqué: « Il a ensuite renvoyé une photo faisant exactement la même pose que moi dans le miroir en disant: » Oups, je voulais aussi envoyer ça à ma mère « . Il a sauvé mon embarras. »

Et il semble que leur amitié soit passée de force à force depuis lors, avec Scarlett révélant : « Bizarrement, nous sommes ensuite allés à Disneyland à Paris.

« Alors, lui et Charlotte et deux petits et moi et mon père, ma petite soeur et mon cousin.