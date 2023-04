Qu’est-ce que « Transatlantic » et comment regarder la série britannique Netflix

Créé par Anna Winger (« Unorthodox ») et Daniel Hendler, « Transatlantic » (« Transatlantic » dans sa langue d’origine) est un Série Netflix britannique Basé sur le roman « The Flight Portfolio » de Julie Orringer sur l’histoire vraie du comité de sauvetage d’urgence.

Le drame en sept épisodes se déroule à Marseille entre 1940 et 1941 et suit deux Américains et leurs alliés qui organisent une opération de sauvetage d’artistes, d’écrivains et de réfugiés fuyant l’Europe pendant la guerre.

Gillian Jacobs, Lucas Englander, Cory Michael Smith, Ralph Amoussou, Deleila Piasko, Gregory Montel et Corey Stoll sont les protagonistes de «Transatlantique», tandis que, Moritz Bleibtreu. Alexander Fehling, Jonas Nay, Lolita Chammah, Luke Thompson, Jodhi May et Rafaela Nicolay complètent le casting.

Jonas Nay et Gillian Jacobs dans la série britannique « Transatlantic » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « TRANSATLANTIC » ?

Selon le synopsis officiel de Netflix, «transatlantique» se déroule à Marseille, durant les années 1940 et 1941, et s’inspire de l’histoire vraie de Varian Fry, Mary Jayne Gold et du Comité de secours d’urgence.

« Risquant leur vie pour aider plus de 2 000 réfugiés à fuir la France occupée, dont de nombreux artistes figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par les nazis, un gang international de jeunes super-héros et leurs célèbres protégés occupent une villa à la périphérie de la ville, où la menace de mort donne chemin vers des collaborations inattendues et des amours intenses”.

COMMENT VOIR « TRANSATLANTIQUE » ?

« Transatlantic » sera diffusé sur Netflix le vendredi 7 avril 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série britannique, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

REMORQUE POUR « TRANSATLANTIQUE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « TRANSATLÁNTICO »

Gillian Jacobs dans le rôle de Mary Jayne Gold

Lucas Angleterrer

Cory Michael Smith comme Varian Fry

Ralph Amoussou

Deleïla Piasko

Grégory Montel

Corey Stoll comme Patterson

Moritz Bleibtreu

Alexandre Fehling

Jonas Nay

Lolita Chammah

luc thompson

Jodhi mai

Rafaela Nicolay

Henriette Confurius

Yoli Fuller

Nadiv Molcho

Ioulia Antochchouk