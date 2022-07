Où regarder Malcolm au milieu

diffusion

Si vous vivez en Amérique latine et que vous voulez voir Bryan Cranston avant qu’il ne devienne Walter White, en plus de vous amuser, nous vous dirons où le faire.

©IMDBLa série a été créée en 2000.

Entre 2000 et 2006, il y eut une comédie qui dura sept saisons et marqua toute une génération. On parle de Malcolm au milieuune production qui a fait rencontrer de nombreuses personnalités comme Bryan Cranstonqui était en passe de devenir l’un des acteurs les plus importants de la télévision dans ce qui est considéré comme l’une des meilleures séries de l’histoire, Breaking Bad. Cette production a été diffusée à l’origine par la chaîne Renard.

Avant l’existence du streaming, Malcolm au milieu C’était une de ces séries qu’il fallait voir selon l’ordre que le programmateur de service voulait mettre. qui a vu Les chevaliers du zodiaque Soit Dragon Ball dans les années 90 ils savent très bien de quoi on parle : non seulement c’était difficile de suivre l’ordre des épisodes mais il pouvait arriver que d’un moment à l’autre l’histoire soit relancée ou que les chapitres soient diffusés de manière complètement aléatoire ordre. Cependant, cela ne l’a pas empêchée de figurer parmi les meilleures sitcoms du début du nouveau millénaire.

Malcolm au milieu était une série centrée sur la vie de Malcolm, le personnage joué par Frankie Munizet son lien avec ses deux frères, Francis, Reese et Deweycomme avec leurs parents Hal et Loïs. Bien sûr, chacun des personnages qui faisait partie de cette comédie a eu son moment de gloire et certaines histoires en ont fait des protagonistes. Par conséquent, si vous devez faire une enquête pour savoir quel était le meilleur personnage, le plus drôle de tous, les eaux seront probablement partagées.

Si vous vous demandez où vous pouvez regarder les sept saisons de Malcolm au milieu et vous vivez en Amérique latine, vous avez de la chance. A l’origine, la série était disponible dans le catalogue de Amazon Prime Vidéo, mais la plate-forme a perdu ses droits de distribution vers la fin du mois d’août de l’année dernière et beaucoup en ont perdu la trace. La bonne nouvelle est que cela ne signifiait pas qu’il ne pouvait plus être vu légalement, mais plutôt qu’il avait changé le service de streaming pour être vu sur Disney+où aujourd’hui vous pouvez le voir du début à la fin et d’où il ne partira jamais, puisqu’il a été produit à l’origine par Renardses droits sont passés à la société de la souris une fois qu’elle a absorbé l’ancien studio.

+Le mythe de Frankie Muniz et sa perte de mémoire dans Malcolm au milieu

Pendant de nombreuses années, la rumeur a couru que le protagoniste de Malcolm au milieu avait subi de graves séquelles après le tournage de la sitcom. Selon les versions circulant sur Internet, Frankie Muniz Il avait perdu la mémoire à la suite d’un accident vasculaire cérébral mineur. Cependant, cela a été démenti par l’acteur lui-même dans une récente interview sur Chevauchée sauvage! avec Steve-O. « Si vous cherchez mon nom, tout ce dont ils parlent, c’est que je n’ai pas de mémoire ou que je meurs d’attaques et tout ce genre de choses »assuré Muniz. Puis, il a expliqué : « Oui, j’ai eu neuf commotions cérébrales. Je ne veux pas les blâmer ou blâmer autre chose. Je pense juste que c’est le fait que j’ai fait tellement de choses pendant cette période que bien sûr je ne me souviens pas de tout. ».

