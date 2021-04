Y aura-t-il une saison Shadow and Bone 2?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la date de sortie de Shadow and Bone saison 2, le casting, les spoilers, la bande-annonce et les actualités.

Ombre et os vient peut-être de sortir, mais les fans demandent déjà à Netflix de publier un Ombre et os saison 2.

Ombre et os est le dernier drame fantastique de Netflix. Basé sur la trilogie bien-aimée Leigh Bardugo du même nom, Ombre et os raconte l’histoire d’Alina (Jessie Mei Lei) et (Archie Renaux) et du peuple fictif Grisha. Alina et Mal sont deux orphelins et amis d’enfance dont la vie change à jamais après qu’Alina découvre qu’elle a un pouvoir extraordinaire.

La saison 1 est une adaptation du premier Ombre et os livre ainsi que son compagnon Six des corbeaux roman mais il y a encore plus de livres à adapter. Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur Ombre et os saison 2, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, les spoilers et les nouvelles sur ce qui va suivre après la saison 1.

Quand est-ce que Ombre et os la saison 2 est-elle sortie?

Y aura-t-il un Ombre et os saison 2?

Dans l’état actuel des choses, Netflix n’a pas encore renouvelé officiellement Ombre et os pour une deuxième saison. Cependant, cela ne veut rien dire de significatif pour le moment. Netflix a tendance à attendre quelques semaines ou quelques mois avant de renouveler ses émissions. Compte tenu de la popularité du Ombre et os les livres sont, nous imaginons qu’ils ont bien l’intention de créer plus de saisons.

S’adressant à ComicBook.com à propos d’une deuxième saison potentielle, Bardugo a déclaré: « Je veux dire, nous avons des plans! Ce n’est pas à nous de les exécuter, mais nous avons beaucoup de plans et de nombreux livres qui ont beaucoup de chemin à parcourir. Mais comme mes lecteurs l’ont appris, j’adore un bon cliffhanger. Je veux que vous soyez satisfait, mais que vous en voulez désespérément plus. »

Il y en a encore deux Ombre et os livres et un de plus Six des corbeaux livre que Netflix peut adapter aux saisons futures.

Quand est le Ombre et os date de sortie de la saison 2?

Encore une fois, il n’y a pas de mot officiel sur un Ombre et os date de sortie de la saison 2 pour le moment. Cela étant envoyé, Netflix publie souvent les saisons de sa série télévisée par cycles annuels. Dans cet esprit, nous estimons que Ombre et os la saison 2 pourrait sortir dès avril 2022.

La saison 1 dure huit épisodes et il semble probable que la saison 2 suivra avec une certaine quantité.

ATTENTION: OMBRE ET OS SPOILERS SAISON 1 CI-DESSOUS

Qui est dans le Ombre et os casting de la saison 2?

Nous devrons attendre que le spectacle soit renouvelé pour que nous sachions exactement qui est dans Ombre et os saison 2 mais nous estimons que tous les personnages vivants seront de retour, tels qu’ils apparaissent dans l’autre Ombre et os livres. En d’autres termes, Jessie Mei Li (Alina), Archie Renaux (Mal) et Ben Barnes (général Kirigan) reviendront tous.

On s’attend également à voir revenir Freddy Carter (Kaz), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Danielle Galligan (Nina), Sujaya Dasgupta (Zoya), Zoë Wanamaker (Baghra) et Luke Pasqualino (David), avec les acteurs qui jouent des personnages récurrents dans la série.

Que se passera-t-il dans Ombre et os saison 2?

Si Ombre et os la saison 2 reste fidèle aux livres, ce sera une adaptation de Siège et tempête avec des éléments de Royaume tordu. Voici le synopsis officiel de Siège et tempête pour vous donner une idée de ce qui va se passer ensuite.

« Traquée de l’autre côté de la Vraie Mer, hantée par les vies qu’elle a endurées sur le Pli, Alina doit essayer de vivre avec Mal dans un pays inconnu, tout en gardant secrète son identité d’invocateur du Soleil. Mais elle ne peut pas la distancer. passé ou son destin pour longtemps.

Le Darkling est sorti du Shadow Fold avec un nouveau pouvoir terrifiant et un plan dangereux qui testera les limites mêmes du monde naturel. Avec l’aide d’un corsaire notoire, Alina retourne dans le pays qu’elle a abandonné, déterminée à combattre les forces qui se rassemblent contre Ravka.

Mais à mesure que son pouvoir grandit, Alina se glisse plus profondément dans le jeu de magie interdite du Darkling et s’éloigne de Mal. D’une manière ou d’une autre, elle devra choisir entre son pays, son pouvoir et l’amour qu’elle a toujours pensé la guidera – ou risquerait de tout perdre à cause de la tempête imminente. «

