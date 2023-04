Apple TV + révèle le premier aperçu et la date de la première de High Desert dirigé par Patricia Arquette

Apple TV + a publié une première image de son prochain Patricia Arquette-série dirigée Haut Désert. Le streamer a également annoncé que la série sera présentée en première mondiale le 17 mai. La distribution impressionnante de la comédie noire comprend Matt Dillon, Bernadette Peters, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett et Rupert Friend. L’image, qui montre Arquette devant une voiture totalisée, peut être vue ci-dessus.





Selon Apple TV+, la série en huit épisodes « suit Peggy (Arquette), une toxicomane récurrente qui décide de prendre un nouveau départ après la mort de sa mère bien-aimée, avec qui elle vivait dans la petite ville du désert de Yucca Valley, en Californie, et prend une décision qui changera sa vie en devenant détective privé. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Créé par Nancy Fichman (Infirmière Jackie), Katie Ford (Mademoiselle Convivialité), et Jennifer Hoppe (Grâce et Frankie), la série est dirigée par Jay Roach, dont les crédits précédents incluent Bombe et Mon beau-père, mes parents et moi. Ben Stiller, qui a déjà collaboré avec Roach et Arquette, est producteur exécutif aux côtés des créateurs de séries Fichman, Ford et Hoppe.

Les trois premiers épisodes seront diffusés le 17 mai, suivis de nouveaux épisodes tous les mercredis.





Patricia Arquette fera ses débuts en tant que réalisatrice

SFI Productions

Arquette ajoutera ensuite le réalisateur à son impressionnant curriculum vitae. Elle devrait faire ses débuts en tant que réalisatrice avec Fille Gonzo, une adaptation cinématographique d’un roman du même nom écrit par Cheryl Della Pietra. Le livre raconte l’époque où Pietra était l’assistante personnelle du journaliste et auteur Hunter S. Thompson.

Arquette a fait ses débuts au cinéma avec 1987 Un cauchemar sur Elm Street 3 : Dream Warriors. Au cours des années 1990, elle est apparue dans un certain nombre de films, dont des classiques cultes Vrai romance, Ed Woodet Autoroute perdueainsi que Le Pays Salut-Lo, Flirter avec le désastre, les stigmates, et des trousentre autres.

Sa carrière a continué de prospérer, gagnant les éloges de la critique et la reconnaissance d’Arquette pour son travail au cinéma et à la télévision. Pour son travail sur MoyenArquette a remporté le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série dramatique en 2005. Arquette a reçu un Oscar pour avoir interprété Olivia en 2014 Enfance. Pour Showtime Evasion à Dannemora, Arquette a remporté le Golden Globe Award et le Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans une mini-série ou un téléfilm. En 2019, Arquette a joué dans Hulu’s L’acte, face à Joey King. La série, basée sur l’histoire réelle de Dee Dee Blanchard et de sa fille Gypsy Rose Blanchard, a valu à Arquette le Golden Globe Award et le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle.

Arquette est apparu le plus récemment sur Apple TV + Rupture comme Harmony Cobel. Le thriller en milieu de travail reviendra pour une deuxième saison.