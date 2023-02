Terence Winter partira en tant que showrunner de Tulsa King avant la première de la saison 2 sur Paramount +

Terence Winter, co-scénariste et showrunner de la série à succès Tulsa King, quitte son rôle en raison de différences créatives et se concentre sur de nouveaux projets.

Terence Winterle célèbre écrivain et producteur à l’origine d’émissions à succès telles que Les Sopranosa démissionné de son rôle de co-scénariste et showrunner de la populaire série Roi de Tulsa. Selon Deadline, le départ de Winter a été attribué à une combinaison de différences créatives et à un désir de se concentrer sur d’autres projets. Bien qu’il ait quitté son rôle de showrunner, Winter continuera d’être crédité en tant que producteur exécutif de la série.





L’un des projets sur lesquels Winter se concentre est une nouvelle série en streaming qu’il développe en partenariat avec le légendaire cinéaste Martin Scorsese. Cette collaboration a le potentiel d’être l’un des projets les plus attendus du streaming. De plus, c’est une réunion de deux des personnalités les plus talentueuses et les plus influentes de l’industrie du divertissement. Leurs travaux précédents ensemble, y compris le loup de Wall Street et Boardwalk Empireont été acclamés par la critique et de nombreux prix.

Roi de Tulsa, qui met en vedette Sylvester Stallone dans le rôle-titre, a été un énorme succès lors de sa première saison et a continué à attirer un large public. Le succès de l’émission a été attribué à ses scripts bien écrits, à ses performances solides et à son scénario captivant. Cependant, avec la démission de Terence Winter en tant que showrunner, la recherche d’un nouveau showrunner qui peut continuer à s’appuyer sur le succès de la première saison et prendre Roi de Tulsa vers de nouveaux sommets.





