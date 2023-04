Pedro Pascal affrontera Jenna Ortega, Diego Luna et Paul Rudd aux MTV Movie & TV Awards

Prix ​​​​du film et de la télévision MTV

Pedro Pascal et Jenna Ortega s’affronteront aux prochains MTV Movie & TV Awards

© Jenna Ortega / Pedro Pascal InstagramJenna Ortega et Pedro Pascal s’affronteront dans deux catégories

Pedro Pascal sera en compétition avec l’actrice du moment, Jenna Ortegapour un prix au Prix ​​​​du film et de la télévision MTVmais ils ne seront pas seuls dans la catégorie, puisque ils affronteront également Diego Luna et Paul Rudd lors de la prochaine cérémonie.

C’est ce mercredi que les MTV Movie & TV Awards ont annoncé leurs nominés pour l’édition 2023 dans différentes catégories, telles que Meilleur film, meilleur spectacle, Meilleure performance dans un film, Meilleure performance dans un spectacle, meilleur héros, meilleur méchant, meilleur baiser, Meilleure performance en comédie, Performance la plus révélatrice, meilleur combat et meilleur duoentre autres.

+ Dans quelle catégorie Pedro Pascal rivalise-t-il avec Jenna Ortega ?

Les acteurs sont nominés dans la catégorie Meilleur héros.où Pascal est nominé pour son rôle de Joël dans Le dernier d’entre nous de HBO Max; Jenna Ortega, pour Merlin; Diego Luna par Andor; Paul Rudd pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania; et Tom Croisière pour Top Gun : Maverick.

Bien que Pedro concoure dans cette catégorie, il participe également à une autre contre Jenna Ortega et est-ce que tous deux nominés dans la catégorie Meilleur Duo, où Pedro Pascal et Bella Ramsey va affronter Camila Mendes et Maya Hawke (Vengeance), Jenna Ortega et les doigts (Merlin), Simona Tabasco et Béatrice Granno (Le Lotus Blanc) et Tom Cruise et Miles Teller (Top Gun : Maverick).

Les MTV Movie & TV Awards auront lieu à Santa Monica, en Californie, le 7 mai et sera animé par Drew Barrymore. Vous pouvez voter pour vos célébrités, émissions et films préférés jusqu’au 17 avril.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?