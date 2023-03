Qu’est-ce que le mont Tantiss et comment pourrait-il relier « The Mandalorian » à « Star Wars: The Bad Batch »

Actuellement, Disney Plus lance simultanément de nouveaux épisodes de « Le mauvais lot » et « Les Mandaloriens ». Les séries « Star Wars » sont plus connectées que jamais, non seulement avec le apparition de certains personnages, mais avec des événements qui expliquent les projets situés des années plus tard dans la chronologie. Par conséquent, nous expliquerons ici ce qu’est le mont Tantiss et comment les deux titres sont liés.

Mercredi dernier, 22 mars 2023, nous avons pu apprendre des informations importantes dans le programme animé, alors que nous entrions dans les installations clandestines de l’Empire Galactique, où il retient Crosshair captif.

Le clone avec des compétences de visée spéciales a finalement réalisé que son allégeance ne devait pas être avec l’Empire et a averti ses amis qu’ils étaient pourchassés.

Pourquoi le mont Tantiss est-il si important ? Tout cela sera répondu, mais avant de continuer, regardez ici la bande-annonce de la saison 2 de « The Bad Batch ».

QU’EST-CE QUE LE MONT TANTISS ?

Maintenant que Mount Tantiss est apparu dans « Star Wars: The Bad Batch », il a reçu un rôle différent de celui qui était connu des livres non canoniques de la franchise. Dans la série animée, il apparaît comme une montagne de la planète Weyland qui contenait quelques installations expérimentales qu’ils entretenaient clandestinement.

Dans ledit endroit, l’Empire Galactique a cherché poursuivre leurs recherches sur le clonage, après avoir bombardé et détruit Kamino. Pour préserver les connaissances, ils ont transféré le scientifique Kaminoan, Nala Se, et ont également transporté des clones séparatistes à tester.

Dans « The Bad Batch », il est montré qu’il y avait une grande équipe de scientifiques qui expérimentaient sur le mont Tantiss (Photo : Lucasfilm)

COMMENT MOUNT TANTISS POURRAIT-IL CONNECTER « LE MAUVAIS LOT » ET « LE MANDALORIEN » ?

Maintenant que Dave Filoni et Jon Favreau sont en charge de la production, de l’écriture et de la supervision des productions « Star Wars », en prises de vue réelles et animées, ils transforment la franchise en un univers complexe similaire au MCUoù toutes les versions sont connectées d’une manière ou d’une autre.

Depuis que le chapitre 19 intitulé « El converso » est sorti, où ils ont réintroduit le Le Dr Pershing et ses recherches sur le clonage, il y avait déjà des soupçons que cela pourrait être lié à ce qui a été présenté dans « The Bad Batch ». Ceci parce que Nala Se avait été faite prisonnière à la fin de la première saison de la série animée et emmenée dans les installations du mont Tantiss, dont le nom a ensuite été dévoilé.

Avec la sortie de « The Bad Batch » saison 2 épisode 14, les prémonitions se sont confirmées, puisqu’on a pu voir plus en profondeur que l’Empire veut continuer les expériences de clonagequ’il a laissé en charge de Royce Hemlock.

Le fait que le Dr Pershing – qui a travaillé pour l’Empire Galactique et ses vestiges des décennies plus tard – n’ait pas eu de résultat positif dans ses recherches, nous pouvons comprendre qu’il n’y a pas eu beaucoup de progrès sur le Mont Tantiss. Au début de « The Mandalorian », il est révélé qu’ils étaient expérimentant le sang de Grogu, alors qu’ils cherchaient à créer des clones qui étaient des utilisateurs de la Force. Beaucoup croient que la persistance et l’intérêt de l’Empire (qui est montré dans les deux séries) est pour expliquer le retour de Palpatine en tant que Snoke dans « The Rise of Skywalker ».

De plus, compte tenu de la connexion non-canon entre le mont Tantiss et le grand amiral Thrawn, Cela pourrait aussi être une indication de son retour dans la série « Ahsoka ».