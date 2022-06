Assassin’s Creed : savoir quelle est la chronologie et l’histoire du jeu

La saga de »Assassin’s Creed » est l’une des franchises les plus réussies du développeur de jeux vidéo Ubisoft. Son accent sur le parkour et son intrigue qui mélange différents aspects historiques d’événements survenus dans la vie réelle, ont ajouté un grand nombre de fans qui attendent toujours chaque nouvel épisode.

Avec son premier épisode diffusé le 15 novembre 2007, la saga compte actuellement 19 jeux, avec une histoire qui raconte le combat sans fin avec les Hermandan de los Asesinos et leur combat contre les Templarios. Depuis lors, le jeu vidéo a impliqué différents événements historiques, tels que les croisades, l’Italie de la Renaissance, la Révolution française, l’Égypte et Cléopâtre et bien d’autres moments qui ont fait partie de l’humanité.

Initialement, les jeux » Assassin’s Creed » sont sortis dans l’ordre chronologique, mais les derniers épisodes sautent dans le temps sans ordre spécifique, nous vous apportons donc ici l’ordre chronologique pour suivre l’histoire du populaire jeu Assassin’s Creed.

Histoire et chronologie d’Assassin’s Creed

Assassin’s Creed Odyssey (431 av. J.-C.)







Le jeu, mettant en vedette Kassandra ou Alexios, est le premier épisode dans l’ordre chronologique de l’histoire de »Assassin’s Creed », qui se déroule dans la guerre du Péloponnèse, où Sparte a combattu contre Athènes. Dans »Odyssey » nous faisons partie de notre propre credo, dans un contexte où la Confrérie des Assassins n’existe pas encore. Le jeu était remarquable pour les actions du joueur levées pour obtenir différentes fins d’histoire.

Origines d’Assassin’s Creed (51 avant JC – 30 avant JC)







»Assassin’s Creed Origins » place le joueur dans un décor se déroulant dans l’Egypte ancienne, contrôlant le personnage Bayek de Siwa, qui fut le premier Assassin et initiateur de la Confrérie avec sa femme Aya. Ici, on nous raconte les origines et comment la Confrérie des Assassins s’est propagée à d’autres régions, servant de préquelle à tous les autres jeux sauf » Odyssey ».

Assassin’s Creed Valhalla (année 873)







La saga des assassins s’installe à l’époque des invasions vikings en Grande-Bretagne, où l’on pourra contrôler un chef d’un groupe viking dans leurs guerres contre les rois anglo-saxons. Ici, nous pouvons voir pour la première fois chronologiquement le conflit entre la confrérie des assassins et les templiers.

Assassin’s Creed (année 1191)

Le premier jeu est sorti et ce fut un succès pour Ubisoft, commençant l’une des plus longues sagas du monde du jeu vidéo. »Assassin’s Creed » nous a fait découvrir les personnages Desmond Miles et Altaïr, se déroulant à la fin du 12ème siècle au plus fort de la Troisième Croisade en Terre Sainte. Après avoir commis une erreur, Altaïr est rétrogradé de son rang de Maître Assassin, et pour le retrouver il devra accomplir une série de missions à travers Jérusalem, Acre, Damas et Masyaf.

Desmond, quant à lui, est un jeune homme qui entre dans une simulation pour se connecter avec son ancêtre connu sous le nom d’Animus, où il devra à nouveau marcher sur les traces d’Altaïr pour révéler un grand secret.

»Assassin’s Creed II » (année 1459 – 1499)

Toujours dans la continuité du premier jeu, nous rencontrons ici l’un des personnages les plus populaires des jeux vidéo : Ezio Auditores. Le deuxième épisode se déroule dans la Renaissance italienne, où nous suivrons l’histoire d’Ezio après que sa famille ait été tuée par les Templiers. C’est ainsi qu’il devra endosser le rôle d’Assassin pour venger son père et ses frères, et par la même occasion arrêter Rodrigo Borgia, chef des Templiers.

Assassin’s Creed Brotherhood (année 1499 – 1507)

Son histoire se déroule juste après »Assassin’s Creed II », où l’on voit Ezio déménager à Rome où l’Ordre des Templiers existe toujours, et devient de plus en plus fort. Ezio aura l’aide de la Confrérie pour conquérir tous les quartiers de Rome, et éliminer les Templiers une fois pour toutes.

À partir de là, l’histoire du jeu principal se termine, donnant lieu à d’autres histoires sans rapport avec la ligne principale de »Assassin’s Creed », mais qui ont également le thème de la Confrérie dans différentes régions et régions du monde.

Autres titres »Assassin’s Creed » triés par époque

»Assassin’s Creed Revelations » (année 1511)

»Assassin’s Cred IV Black Flag » (année 1712-1722)

»Assassin’s Creed Rogue » (année 1752-1760)

»Assassin’s Creed III » (année 1754-1783)

»Assassin’s Creed Unity » (année 1776-1808)

»Assassin’s Creed: Syndicate » (année 1868)