Voici un premier aperçu du monde étrange de Disney

BOSS DR-01S BOITE A RYTHMES

DES GROOVES ORGANIQUES POUR LES MUSICIENS ACOUSTIQUES Voici le Rhythm Partner DR-01S, le premier percussionniste virtuel au monde conçu spécialement pour les musiciens acoustiques. Au contraire des boîtes à rythme utilisées par les musiciens électroniques et les DJs, la DR-01S contient des sons de percussion organiques et des grooves simples et polyvalents, qui apporteront un accompagnement raffiné à vos concerts acoustiques. C'est un instrument idéal pour accompagner les guitares acoustiques et les voix, mais aussi le ukulele, le violon, le piano et autres instruments acoustiques. L’interface conviviale du DR-01S permet de trouver facilement le beat et la variation qui convient à chaque style, tandis que le haut-parleur intégré fournit un son haute qualité qui complète harmonieusement celui des instruments acoustiques. Et grâce à son fonctionnement sur piles, vous pouvez l’emporter partout. Que vous jouiez en solo ou avec un ami, la DR-01S vous apportera inspiration et plaisir supplémentaires lors de vos sessions en acoustique. - Une boîte à rythme au son de qualité et facile d’utilisation pour les musiciens acoustiques - Elle propose des rythmes simples et raffinés pour accompagner vos prestations acoustiques - Conception tout-en-un avec système de diffusion de son haute qualité intégré - Interface conviviale pour la sélection des types d’instruments et des grooves, le réglage du volume, du tempo... - Sept catégories d’instruments simultanées proposent tambourins, shakers, congas, kit de batterie complet, effets sonores, simple métronome... - Des patterns adaptés à chaque catégorie d’instruments, avec la possibilité de superposer des patterns de diverses catégories en temps réel - Sauvegarde de 50 rythmes favoris pour un rappel instantané - Contrôle de diverses fonctions et déclenchement de sons à l’aide de footswitches (en option) - Sortie Line pour la connexion à un ampli guitare ou un système de sonorisation - Entrée Aux pour diffuser sur le haut-parleur de la DR-01S la musique d’un smartphone ou autre lecteur audio - Alimentation par 6 piles AA ou adaptateur secteur fourni La boîte à rythme idéale pour la musique acoustique On adore jouer de la musique acoustique en partie parce que c'est immédiat : il suffit de saisir son instrument et de jouer. La DR-01S est tout à fait conforme à cette démarche grâce son interface conviviale, sa conception tout-en-un, ses grooves efficaces capables de mettre en valeur tous les styles de musique acoustique et non d’en perturber l’écoute. Grâce à des boutons dédiés, vous pouvez déclencher toutes sortes de beats et de variations, superposer jusqu’à sept instruments pour composer vos propres rythmes, et en sauvegarder jusqu’à 50 pour pouvoir les rappeler instantanément. Volume, tempo et type de mesure peuvent être réglés à l’aide de quelques boutons, ainsi que l’ajout d’un décompte avant de lancer un rythme. Vous pouvez même ajouter des fondus en fin de titre pour les conclure de belle manière, comme sur un...