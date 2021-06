« Elite » : où avez-vous déjà vu les acteurs de la saison 4

Après le départ de plusieurs acteurs principaux de «Élite« À la fin de la troisième saison, parmi eux, Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia) et Jorge López (Valerio), Netflix a annoncé l’incorporation de nouveaux visages pour le quatrième volet.

Carla Díaz (Ari), Manu Ríos (Patrick), Martina Cariddi (Mencía), Pol Granch (Phillipe), Andrés Velencoso (Armando) et Diego Martín (Benjamín) étaient en charge de compléter le casting composé de Georgina Amorós (Cayetana) , Claudia Salas (Rebeka), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar) et Itzan Escamilla (Samuel).

Mais, où avez-vous vu avant les nouveaux acteurs de la quatrième saison de « Élite« ? Ici, nous vous disons tous les détails.

MARTINA CARIDDI (Mencía Blanco Commerford)

Le premier rôle de Martina Cariddi c’était dans le film espagnol « El Guardián Invisible », réalisé par le réalisateur de Pampelune Fernando González Molina et consistant en une adaptation cinématographique du premier roman de la « Trilogie de Baztán » de Dolores Redondo.

Elle est ensuite apparue en Laura dans un épisode de la saison 19 de « Dis-moi comment c’est arrivé » et a joué un petit rôle dans « While the war lasts » d’Alejandro Amenabar. Karra Elejalde (Miguel de Unamuno), Eduard Fernández (José Millán-Astray), Santi Prego (Francisco Franco) et Nathalie Poza (Ana Carrasco Robledo) étaient les protagonistes du film.

Martina Cariddi joue Mencía dans la quatrième saison de « Elite » (Photo: Netflix)

CARLA DÍAZ (Ari Blanco Commerford)

Carla Diaz a fait partie de productions à succès telles que « Land of Wolves », « Hunting. Monteperdido » ou « Le prince », où il a eu des seconds rôles. Mais c’était dans « Mothers. L’amour et la vie »où il a obtenu une plus grande reconnaissance.

En 2008, il a participé à un épisode pilote, « Oceanografic », réalisé par Salvador Calvo, et à des courts métrages tels que « Los planes de Cecilia », « Hilos » et « Luna », ainsi que dans « El internado », « Águila Roja », » Aida « , » Frères « , » Six soeurs « , » Teresa » et » Aimer pour toujours « .

Carla Díaz joue Ari dans la quatrième saison de « Elite » (Photo: Netflix)

MANU RÍOS (Patrick Blanco Commerford)

Manu Ríos Il a commencé sa carrière dans le monde du divertissement à l’âge de 9 ans, en participant à une émission de téléréalité en Castilla-La Mancha. Au même âge, il a commencé à télécharger des reprises de chansons célèbres sur la plateforme YouTube. Plus tard, il est devenu l’un des membres du groupe d’enfants ‘Parcheesi’ lors de leur relance en 2012.

Le jeune Espagnol a défilé à Madrid, Barcelone, Milan, Amsterdam, Pékin et Los Angeles. De plus, il a participé à la pièce de théâtre musical « Les Misérables », jouant Gavroche Thénardier, et aux programmes musicaux « Tú si que vales » et « Cántame una song ». En 2014, il a joué Mauri Martínez dans la série télévisée Telecinco « El chiringuito de Pepe ».

Manu Ríos incarne Patrick dans la quatrième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

POL GRANCH (Philippe Florian Von Triesenberg)

Pol Granch Elle a commencé sa carrière en tant que chanteuse après avoir remporté en 2018 « Facteur X España ». Deux ans plus tard, en 2020, et après des singles à succès, il sort son premier album « Je dois me calmer ». Malgré ses 23 ans, il est l’un des artistes les plus aimés d’Espagne.

« Il y a des années, j’ai suivi une formation avec Cristina Rota, mais je m’en souviens à peine maintenant. Et qu’ils m’appellent maintenant pour un rôle d’acteur, travailler mon autre côté artistique, ça a été un cadeau et un défi. Je suis là pour absorber des informations et apprendre de tout le monde », a-t-il déclaré à Esquire à propos de son arrivée à Netflix.

Pol Granch incarne le prince Phillippe dans la quatrième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

DIEGO MARTÍN (BENJAMÍN BLANCO)

En 1999, Diego Martín a obtenu son premier rôle fixe à la télévision dans « Periodistas ». Plus tard, il incarne Jaime dans « Police, au coeur de la rue ». En 2003, il est apparu dans le film espagnol « Football Days », dans lequel il a joué un homme solitaire qui ne pouvait pas embrasser une femme sans souffrir d’un regard croisé.

La même année, il rejoint le casting de la série « Une nouvelle vie ». De même, il faisait partie de « 7 lives », « Il n’y a personne de vivant ici », « The Borgia », « Film days », « Mataharis », « Anyone has a good day », « The last fair », « The Duchesse, « Velvet » et « REC: Genesis ».

Diego Martín incarne Benjamín Blanco dans la saison 4 de « Elite » (Photo : Netflix)

ANDRÉS VELENCOSO (Armando)

Andrés Velencoso est connu pour ses campagnes publicitaires pour Chanel Allure Homme, Parfum Sport et la campagne Louis Vuitton avec Jennifer Lopez en 2003. En 2012, il fait ses débuts d’acteur au cinéma avec le film « Fin » de Jorge Torregrossa et en 2014, à la télévision dans la série « B&B, de Boca en Boca ».

En 2014, il tourne son deuxième long métrage, « Summer Camp ». Deux ans plus tard, il fait une petite apparition dans le film « 100 mètres » avec Dani Rovira. En 2017, il faisait partie de « Señor, give me patciencia », aux côtés de Jordi Sánchez, Silvia Alonso, Eduardo Casanova et Rossy de Palma. En 2020, il a participé au film « The Wish List » d’Álvaro Díaz Lorenzo. Il faisait également partie de la série de Netflix « Edha » et la fiction Movista « Velvet Collection », où il a joué Omar Ahmadi.