Pornhub : casting du documentaire Netflix, on vous dit qui est qui

Netflix

Le documentaire L’histoire de Pornhub est maintenant disponible sur Netflix.

©NetflixLe documentaire Netflix suit la montée et les controverses de Pornhub

L’histoire de Pornhub et comment elle est devenue l’une des plateformes pour adultes les plus réussies est venue sous forme de documentaire sur Netflixmais ils diront non seulement le côté réussi, mais aussi les controverses et les plaintes que la page de contenu sexuel a eues et nous vous parlerons de sa distribution.

Commençons par dire que le documentaire, Money Shot : l’histoire de Pornhub présente des interviews d’acteurs, d’actrices, de militants et d’anciens employés pour donner un aperçu approfondi des succès et des scandales de Pornhub. Le documentaire de 1h34 a été réalisé par Suzanne Hillinger.

+ Quel est le casting du documentaire Pornhub sur Netflix ?

Cela vaut la peine de dire que, étant un documentaire, chacun se joue, mais nous expliquons qui est qui, les acteurs et actrices qui apparaissent, ainsi que les conseillers juridiques et même les journalistes.

Noëlle Perdue: historien de la pornographie sur Internet et artiste multimédia. Elle a travaillé chez Pornhub en tant qu’écrivaine, productrice et recruteuse de talents. siri dahl: Actrice et écrivain. Elle est actuellement l’une des actrices porno les plus rémunératrices sur des plateformes comme OnlyFans. Michel Stable: Décrit comme un activiste de l’industrie du porno. loup hudson: Né à New York le 24 novembre 1984, il est acteur porno sur la plateforme Pornhub. Il se décrit comme latino et bisexuel et avec 17 ans dans l’industrie du contenu sexuel pour adultes. Martin Patriquin: Journaliste de Montréal, Canada. Moulins de Bree: Scénariste, producteur, réalisateur de films pour adultes. Elle est actuellement directrice artistique de Adult Time. Cherie De Ville: Actrice et réalisatrice de vidéos porno. Asa Akira: Actrice et réalisatrice porno. Sur des plateformes comme Instagram, il compte plus de 2,2 millions de followers. Natassia Rêves: Star du porno transgenre. gwen adore: Créateur amateur de contenus pour adultes. Il a élargi son contenu pour inclure le style de vie, la mode et la diversité corporelle.

En plus de ceux mentionnés, il y a aussi d’autres personnes telles que Daniel Pinterconseiller juridique; Nicolas Kristoffchroniqueur; Whitney Burgoyneemployé de MindGeek ; Yota Souraconseiller ; michel bowe, avocat; et Allie Knoxactrice porno, entre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?