Le créateur de Luther, Neil Cross, déclare que Netflix lui a demandé un changement significatif pour The Fallen Sun

Luther créateur Neil Croix révèle que la première victime sur Luther: Le Soleil Déchu devait être une femme. Il est assez courant qu’un projet Luther inclue beaucoup de violence dans le film. Mis à part une abondance de violence, ces séries de films sont connues pour avoir lancé le film avec le meurtre d’un homme. Alors que Cross pensait qu’une première victime féminine serait mieux, il a mis fin à cette idée après que Netflix lui ait demandé de repenser son plan.

Neil Cross a partagé la raison pour laquelle il voulait avoir une femme comme meurtre d’ouverture dans le film. Il a expliqué à The Independent,

« Il a déjà été mentionné que les gens sont mal à l’aise avec la victimisation des femmes à Luther – pas injustement. La chose étrange, cependant, est que, si l’on devait faire le calcul, il y a beaucoup, beaucoup plus de victimes masculines à Luther que de femmes. Mais pour des raisons que je crains d’interroger trop profondément, les victimes féminines résonnent et effraient plus profondément. Donc, il y avait une partie provocante de moi dans la première ébauche de ceci, qui était, ‘. . . la victime va être une femme parce que c’est plus effrayant.

Après avoir exprimé son intérêt à faire de la première victime une femme, Netflix a voulu qu’il réfléchisse à sa décision. Il a dit,

« Et c’est le seul moment où Netflix a dit : ‘Voulez-vous y réfléchir un peu ?’ Et j’ai dit, ‘Eh bien, ce sera moins effrayant.’ J’avais peur que ce soit le cas. Mais en fait, ils avaient raison.

L’un des plus grands défis pour Cross était de trouver des méchants pour le film. Au début, le romancier et scénariste britannique n’a aucune idée de qui choisir pour le méchant d’Idris Elba. Pas avant que l’idée d’intégrer Andy Serkis en tant que méchant du film ait été évoquée. Plutôt que de lancer quelqu’un qui peut être intimidant pour Elba, ils ont choisi quelqu’un qui dégage l’impression d’être un psychopathe. Il a dit,

« Le plus gros problème avec les méchants est de savoir comment trouver quelqu’un dont la présence constitue une menace crédible pour Idris Elba ? Ce n’est pas une chose facile à faire, alors je pensais que nous avions une très grosse difficulté devant nous. Mais lors d’une réunion avec Jamie [Payne, director] et Idris, j’ai dit : « Avons-nous une liste d’acteurs ? » et Idris a dit: « Oh, nous devrions avoir Andy Serkis. » Et c’était ça.