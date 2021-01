Qu’est-ce que le Kermit Tea Meme? Histoire et signification expliquées

En tant que fan de longue date de Les Muppets, rien ne m’a rendu plus heureux que de voir Kermit la grenouille présentée à une toute nouvelle génération sous la forme d’un mème: Le mème du thé Kermit.

Si vous êtes une personne qui utilise Internet et que vous avez visité des sites autres que CNN ou Boring News Dot Com, il y a de fortes chances que vous ayez visité un endroit où quelqu’un a partagé le mème du thé Kermit ou partagé le GIF du thé Kermit, en l’associant au hashtag #ButThatsNoneOfMyBusiness.

Quoi qu’il en soit, boire du thé Kermit a deux significations d’argot différentes (mais similaires).

Il peut être utilisé après avoir distribué une insulte ou signalé quelque chose de fou et de ridicule pour mettre une casquette impertinente sur votre point. Cela peut également être utilisé pour indiquer que, même si vous n’avez pas l’intention de bavarder vous-même, vous êtes heureux de vous asseoir et de laisser le «thé» (potins) vous envahir.

Pourquoi Kermit est-il un mème?

Le mème a commencé à évoluer dans les premiers jours de l’année 2014. À présent, cela semble être il y a si longtemps!

En juin de cette année-là, des flux Instagram comme « @kermitbelike » et « @thatsnoneofmybusinesstho » popularisaient déjà le mème de manière majeure.

Ensuite, un hashtag a commencé à apparaître alors que le mème gagnait en popularité. Des tags comme #kermitmemes et #butthatsnoneofmybusiness se sont répandus sur Internet, et un Tumblr a été créé pour les mèmes sur une grande variété de sujets. Sa popularité s’est même étendue à YouTube, la vidéo désormais supprimée ayant enregistré 100 000 vues.

Pourquoi Kermit sirote-t-il du thé?

Le meme de l’équipe Kermit est issu d’une campagne publicitaire de Lipton Tea mettant en vedette le Muppet, ce qui signifie que oui: Kermit boit du Lipton Tea.

La campagne a été diffusée pour la première fois lors des Oscars 2014 et a encouragé les gens à «être plus de thé», ce qui signifie plus de gentillesse.

Le mème est redevenu viral plus tard en juin 2016, ne s’éteignant pas tout à fait comme de nombreux mèmes viraux.

Quand LeBron James, qui jouait alors pour les Cavaliers de Cleveland, a été aperçu portant un t-shirt « Ultimate Warrior » après avoir remporté le championnat NBA, il arborait également quelque chose de particulier: le Kermit sirotant un thé sur son chapeau!

Le lendemain, le message de James est devenu viral. Et Internet n’a pas déçu.

Parce que c’est au cours de ce même match que James a été vu pleurer après la victoire, ce qui a conduit au meme Crying LeBron. Bonjour Amérique même discuté sur leur émission, l’appelant «lézard de thé», et cédant la place à un autre hashtag populaire.

La réponse d’Internet est entrée dans l’histoire comme la plus grande réaction excessive, les utilisateurs de Twitter faisant des remarques piquantes à l’égard de l’émission. Les gens ont également rapidement corrigé GMA, nous rappelant qu’une grenouille est un amphibien et qu’un lézard est un reptile. Allez, rassemblez-vous, GMA!

Il est également important d’expliquer, pour ceux qui vivent sous un rocher, ce que signifie exactement «renverser le thé» ou «c’est mon thé».

Pendant des décennies, les femmes du sud se réunissaient à des tea-parties où elles savouraient du thé, des sandwichs, des desserts et des potins au seau. «Renverser le thé», en tant que tel, est devenu un langage pour se livrer à des commérages.

Plus tard, cette phrase a été adoptée par la communauté des drag.

Dans le livre (et le film) Minuit dans le jardin du bien et du mal, Lady Chablis (une interprète de cabaret transgenre) se réfère à son identité de genre comme étant «mon T, ma vérité». (Comme c’est souvent le cas avec toutes les choses incroyables et cool du monde LGBTQ, les hétérosexuels ont pris quelques décennies et ont ensuite décidé de s’approprier cet énoncé.)

Comment dessinez-vous Kermit en sirotant du thé?

Si vous voulez améliorer votre jeu de meme, vous pouvez dessiner vous-même du thé Kermit en suivant ce guide étape par étape.

Maintenant que vous savez ce que signifie ce mème et d’où il vient, il est temps de vous livrer à certains des meilleurs mèmes de thé Kermit que l’Internet doit fournir.

Si vous craignez que le vrai Kermit n’approuve pas l’idée de lancer de la super-ombre, soyez réconforté par le fait que la grenouille est amoureuse de Miss Piggy depuis des décennies et que vous savez que le cochon adore faire la saleté avec. le meilleur d’entre eux.

1. « Je vois que chaque fois que vous corrigez l’orthographe et la grammaire, vous vous trompez encore plus que la personne d’origine … mais aucun de mes biznis. »

2. « Quand vous avez un petit ami, mais que vous m’envoyez toujours un message … mais ce ne sont pas mes affaires. »

3. « Les gens feront la queue pour les derniers Jordans … mais ne peuvent pas faire la queue pour voter? Mais ce ne sont pas mes affaires. »

4. « Votre fond de teint ne correspond pas à votre peau … mais ce n’est pas mon affaire. »

5. « Vous voulez tous porter des masques pour le coronavirus, mais vous ne porterez pas de préservatifs pour les MST. »

6. « Tu t’entraînes mais ta photo avant et après ressemble à des jumeaux … Mais ce n’est pas mes affaires. »

