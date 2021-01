L’actrice Cobra Kai qui était sur WandaVision et que vous n’avez pas remarqué

Le succès de Cobra Kai sur Netflix se caractérise par une grande distribution qui comprend les protagonistes des films de Karate Kid. Ses stars ont participé à divers films hollywoodiens et sont des visages familiers pour les fans. Cependant, l’une d’entre elles est passée inaperçue lorsqu’elle était récemment sur WandaVision by Disney +. Qui est-ce?

L’actrice en question est Rose bianco, qui Elle a joué Rosa dans huit épisodes au cours des trois saisons de Cobra Kai. Dans la série, elle a un rôle de soutien en tant que mère de Carmen Diaz et la grand-mère de Miguel. Il a généralement des rôles de soutien et a également travaillé dans des productions récentes telles que: Le jour de la fin du monde, Project Power, Godzilla II ou Bad Boys pour toujours.

L’actrice Cobra Kai apparue sur WandaVision

Sa carrière comprend également une apparition dans le hit Marvel WandaVision.. Là, elle est apparue dans le troisième chapitre en tant qu’épouse du Docteur Nielson parmi les gens de Westview. Sa performance était en la scène où le médecin s’apprêtait à partir en vacances et Vision le prend parce que Wanda était sur le point d’accoucher.

Rose Bianco dans Cobra Kai comme Rosa Díaz (Netflix)



Rose Bianco dans WandaVision en tant que Mme Nielson (Disney +)



La chose curieuse à propos de sa participation à la production Disney + s’est produite après le chapitre: au générique ils ont mal ajouté leur nom et l’a renommé comme « Rose blanche ». Le natif de Chicago aux États-Unis avait déjà participé à l’univers Marvel parce qu’il avait un petit rôle dans Black Panther.

S’il n’a pas encore réapparu sur WandaVision, il peut encore le faire parmi les voisins des protagonistes. L’actrice a célébré son apparition dans l’épisode 3 via ses réseaux sociaux et a montré une photo avec la robe qu’elle portait le jour du tournage. Aura-t-il plus de camées dans la série?