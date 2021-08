Fuite de la bande-annonce officielle de Spider-Man : No Way Home ! Mèmes et réactions

Spider-Man : Pas de chemin à la maison traverse ses heures les plus mobilisatrices dès le début de sa production, puisque sa bande-annonce officielle a fuité sur les réseaux sociaux, au milieu du désespoir des fans de la Univers cinématographique Marvel voir ça. C’est pourquoi une fois qu’ils ont vu les progrès, ils ont laissé leurs sensations sur Twitter, où cela continue d’être répliqué malgré les stratégies de blocage de Sony.

Ce n’est pas une nouvelle que La nouvelle suite de Peter Parker au MCU est un film très attendu pour une raison en particulier, le multivers. Confirmation de Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus et Jamie Foxx dans celui de l’électro ils ont ouvert les portes pour les retours de Tobey Maguire et Andrew Garfield comme leurs versions respectives, bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle.

Les semaines passaient et les fans s’interrogeaient sur l’avancée du film, au fur et à mesure que nous nous rapprochions du 17 décembre, le jour prévu pour sa première, et jusqu’à présent, il n’y avait absolument rien pour révéler les détails de l’intrigue. Finalement, Il a été divulgué dans l’après-midi de ce dimanche en Amérique latine, dans une qualité terrible, et a généré une grande répercussion parmi le fandom, ainsi que l’inquiétude des responsables du film.

D’après ce qui a été rapporté par Le journaliste hollywoodien, Sony s’est déplacé à grande vitesse pour essayer de bloquer tous les comptes qui ont partagé la bande-annonce, comme on le voit dans la deuxième capture d’écran, mais cela semble être une mission impossible. « Le média a été désactivé en réponse à un signalement du propriétaire des droits d’auteur », ils ont dit THR, Qui est-ce Ils affirment que ce qui a été révélé est tout à fait légitime, mais pour des raisons de droit, il a été décidé de ne partager aucun détail, comme nous le ferons ici dans Divulgacher.







Il y a quelques jours, plusieurs informateurs hollywoodiens révélaient que la bande-annonce attendait ces jours-ci, plus précisément pour la CinemaCon, qui aura lieu du 23 au 26 août. Ce qui est certain, c’est que il y a eu quelqu’un qui a pris la décision de le filtrer et de l’exposer sur les réseaux, où Spider-Man : Pas de chemin à la maison reste parmi les principales tendances dans le monde selon les commentaires des fans. Regardez les mèmes qu’ils ont laissés derrière eux !

+ Mèmes et réactions pour le leak du trailer de Spider-Man : No Way Home