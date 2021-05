Tous saluent «  l’empereur Dumbo  », la nouvelle espèce de poulpe des profondeurs

Une nouvelle espèce de Dumbo poulpe , équipé de nageoires révélatrices (et chérie) sur sa tête, a été dragué des profondeurs. Surnommée l’empereur Dumbo, l’adorable créature a été découverte en 2016. Alexander Ziegler de l’Université Friedrich Wilhelm à Bonn, en Allemagne, était à bord du navire de recherche allemand R / V Sonne en tant que biologiste résident lorsqu’une étrange créature a été prise dans l’un de ses filets près de les îles Aléoutiennes.

« C’était une trouvaille vraiment chanceuse », a déclaré Ziegler à 45Secondes.fr, « parce que nous ne le cherchions pas vraiment. De plus, l’animal entier est remonté à la surface intact. » En règle générale, ces filets endommagent les animaux constitués principalement de tissus mous, comme les poulpes. Celui-ci, cependant, était dans un état impeccable – un exploit impressionnant étant donné qu’il a été pêché à une profondeur d’écrasement d’environ 14 760 pieds (4 500 mètres).

En rapport: Photos: danses de poulpe fantomatique Dumbo dans la mer profonde

À bord du navire, Ziegler a rapidement déterminé qu’il s’agissait d’une pieuvre Dumbo mâle adulte, qui est un groupe de petites pieuvres des grands fonds. Les espèces de poulpe Dumbo peuvent être identifiées par la sangle en forme de parapluie reliant leurs tentacules et leurs nageoires en forme d’oreille qui ressemblent aux oreilles surdimensionnées du personnage d’éléphant Dumbo de Disney. (Un observateur plus moderne pourrait être plus susceptible de voir une ressemblance avec Baby Yoda.)

Trouver une pieuvre Dumbo intacte est rare. Ce sont les poulpes les plus profonds connus de la science, et ils sont souvent dragués des profondeurs en tant que prises accessoires de pêche, souvent trop endommagées pour être identifiées.

Identifier une pieuvre au niveau de l’espèce ou la caractériser comme une nouvelle espèce nécessite généralement des techniques destructrices. « Vous devez regarder la structure interne, ce qui signifierait démonter le spécimen afin de le décrire », a déclaré Ziegler.

Au lieu de cela, Ziegler et son étudiante à la maîtrise à l’époque, Christina Sagorny, actuellement doctorante dans le laboratoire de Ziegler, ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomodensitométrie (micro-tomodensitométrie) pour examiner de manière non invasive les organes internes et la structure du poulpe sans faire une seule coupe sauf pour extraire un ADN goûter.

En utilisant ces techniques, Sagorny et Ziegler ont découvert que leur attachant habitant des grands fonds marins ne correspondait à aucune espèce connue. D’une part, le nombre de ventouses sur ses tentacules, ainsi que la forme des branchies et du bec, suggéraient quelque chose de totalement nouveau. « Christina [Sagorny] était en train de calculer ces valeurs et de compter les drageons quand nous avons réalisé que cela ne se comparait pas à d’autres espèces « , a déclaré Ziegler. » Ce moment où nous avons réalisé que nous décrivions une nouvelle espèce, évidemment, c’était un très bon moment. »

Le duo a nommé l’espèce Grimpteuthis imperator, et l’empereur Dumbo ou Kaiser Dumbo comme nom commun proposé parce que le spécimen a été découvert le long des pentes de la chaîne de monts sous-marins de l’empereur dans l’océan Pacifique.

Pour le moment, on sait peu de choses sur l’empereur Dumbo. Mais d’autres poulpes Dumbo vivent sur le fond marin, jusqu’à 7 000 m de profondeur. Ils survivent en se nourrissant de vers et de crustacés ressemblant à des crevettes appelés amphipodes qu’ils piègent en utilisant leur toile tentaculaire comme parapluie pour attraper de la nourriture. Et parce que les prédateurs rapides sont rares dans ces environnements pauvres en nutriments, ces poulpes ont abandonné leur capacité à libérer de l’encre à un moment de leur histoire évolutive.

La nouvelle pieuvre Empereur Dumbo a été décrite le 23 avril dans le journal Biologie BMC .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.