Mercredi 6 janvier, des partisans armés du président Donald Trump ont pénétré de force dans le Capitole américain à Washington, DC, agitant des drapeaux confédérés et pro-Trump alors qu’ils prenaient d’assaut les marches et franchissaient le bâtiment. Peu de temps avant que les émeutiers ne pénètrent dans le Capitole, le président Trump a pris la parole lors d’un rassemblement en disant « nous ne concéderons jamais », faisant référence aux élections qu’il a perdues face au président élu Joe Biden par plus de 7 millions de voix, a rapporté le New York Times. Trump a également encouragé ses partisans à marcher sur le Capitole, selon le Times.

Président élu Biden dit dans un communiqué: « Ce n’est pas de la dissidence. C’est du désordre, c’est du chaos, ça frise la sédition. » Mais qu’est-ce que la sédition exactement? Le terme décrit des actes ou des mots encourageant l’insurrection contre le gouvernement.

La sédition diffère de la trahison – «faire la guerre» aux États-Unis, ou prêter aide et réconfort à ses ennemis – et la trahison est le seul crime défini par la Constitution américaine. Mais même si la sédition n’est pas définie par la Constitution, elle fait partie du paysage juridique de ce pays depuis le 18e siècle.

La première promulgation fédérale d’une loi contre la sédition remonte à 1798, lorsque le gouvernement contrôlé par les fédéralistes craignait que la dissidence interne n’affaiblisse l’Amérique alors qu’elle se préparait à la guerre avec la France. Les lois sur les étrangers et la sédition, promulguées par le président John Adams le 14 juillet de la même année, comprenaient quatre lois, dont l’une déclarait illégale la critique du gouvernement, passible d’amendes et d’emprisonnement, selon les Archives nationales.

Cependant, de nombreux Américains à l’époque considéraient le Sedition Act comme une suppression dangereuse de la liberté d’expression – «clairement un outil de répression politique», selon les Archives nationales – et la loi était très impopulaire. En vertu de la loi sur la sédition, Thomas Cooper, avocat et rédacteur en chef de journal, a été inculpé, poursuivi et condamné à Philadelphie, après avoir publié un article qui critiquait fortement le président Adams. Cooper a été emprisonné pendant six mois et a été condamné à une amende de 400 €, avec des sanctions supplémentaires de 2000 € après l’exécution de sa peine, selon les transcriptions du tribunal.

La réaction du public à la loi sur la sédition a probablement renforcé le parti démocrate-républicain et contribué à sa victoire sur les fédéralistes aux élections de 1800. Adams a perdu la présidence au profit de Thomas Jefferson et la loi a expiré le 3 mars 1801, selon la Chambre des représentants américaine.

Déloyal, profane et calomnieux

Le Sedition Act de 1918 est également apparu en temps de guerre. Proposé par les dirigeants du Congrès et le président Woodrow Wilson en réponse à la désapprobation croissante de l’implication des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, il a servi d’amendement à la loi sur l’espionnage de 1917, selon le Free Speech Center de la Middle Tennessee State University (FSC).

En vertu de la nouvelle loi, c’était un crime fédéral de «prononcer, imprimer, écrire ou publier volontairement des propos déloyaux, profanes, calomnieux ou abusifs sur la forme du gouvernement des États-Unis» ou de «pousser, inciter volontairement, ou prôner toute restriction de la production « des choses » nécessaires ou essentielles à la poursuite de la guerre « , selon PBS. En 1919 et 1920, le gouvernement a poursuivi plus de 2 000 personnes et condamné plus de 1 000 de sédition, imposant des amendes allant jusqu’à 10 000 dollars et des peines de prison allant jusqu’à 20 ans, selon le FSC.

Comme pour la loi sur la sédition originale, la nouvelle loi était extrêmement impopulaire. Il a suscité de nombreuses critiques pour avoir ciblé des personnes qui s’opposaient à la guerre mais dont les mots « ne présentaient aucun danger pour le gouvernement ou son effort de guerre », selon le Montana Sedition Project de la University of Montana School of Journalism. Il a finalement été abrogé en 1920, bien qu’une grande partie de la loi sur l’espionnage reste intacte, selon le FSC.

Sur la base de lois remontant à 1948, la sédition est actuellement reconnue comme un acte criminel (chapitre 115: Trahison, sédition et activités subversives), parallèlement à la trahison; rébellion ou insurrection; préconisant le renversement du gouvernement; et le recrutement pour le service contre les États-Unis, selon le United States Code, une liste de lois américaines maintenue par le Bureau du Law Revision Counsel de la Chambre des représentants des États-Unis.

Pour l’instant, il reste à voir comment pénétrer dans le bâtiment du Capitole – et inciter les gens à le faire – sera défini par la loi américaine.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.