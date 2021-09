La compression du jeu PS5 réduit Tales of Arise de 20 Go

Ceux qui ont une précommande de Tales of Arise from the PlayStation Store sont désormais en mesure de précharger le JRPG avant sa sortie dans certaines régions, ce qui a permis de découvrir que la version PS5 est éclipsée par ce qui se trouve sur PS4 – une différence totale de 20 Go en fait. La compression de la taille du jeu PS5 signifie que la version de génération actuelle ne tourne qu’à 37,201 Go, tandis que la version PS4 est bien plus grande avec un poids de 57,247 Go.

La taille plus petite des titres PS5 a été soulignée à quelques reprises depuis le lancement de la console, les versions de jeux de génération actuelle occupant beaucoup moins d’espace sur le SSD du système. Il a été noté que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Marvel’s Spider-Man Remastered étaient 25 % plus petits sur PS5 par rapport à leurs versions PS4. Ou dans le cas de Marvel’s Spider-Man Remastered, nettement plus petit que l’édition PS4 couplée à tous ses DLC ; la version PS5 en était toujours éclipsée malgré toutes les cloches et sifflets spécifiques à la PS5.

Le JRPG de Bandai Namco n’est que le dernier en date à réduire considérablement la taille de sa version PS5, ce que ceux liés aux plafonds de données apprécieront sûrement. Tales of Arise sortira sur PS5 et PS4 le 10 septembre 2021, alors attendez-vous à ce que notre verdict arrive sur le site dans les prochains jours.