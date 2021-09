Un comédien de La Casa de Papel double sa voix dans toutes les langues

Il y a à peine huit jours, il est arrivé Le vol d’argent à Netflix avec la première partie de sa cinquième et dernière saison. Et il a encore montré pourquoi c’est un phénomène sans précédent : à partir de ce moment, il reste parmi les contenu le plus consulté de la plateforme à travers le monde et continue d’être un sujet de conversation sur les réseaux sociaux. L’une des grandes forces de la série est sa personnages solides et attachants.







Marseille est l’un d’entre eux : il passe inaperçu mais, en réalité, il est le fidèle compagnon de Professeur et toutes vos étapes dans le plan sont toujours parfaitement accomplies. Mais… qui est l’acteur derrière ce nom de ville ? Son nom est Luka Peroš, ont 44 ans et, bien qu’il se démarque dans la fiction espagnole, il est né en Zagreb.

D’ici là, Croatie faisait partie de Yougoslavie, où il a grandi jusqu’à l’âge de cinq ans. Mais alors l’aventure a commencé : à cause du travail de son père en génie pétrochimique, déplacé vers Autriche, Abu Dhabi, Boston et Los Angeles. Son tour du monde l’a obligé à se familiariser avec différentes cultures et langues, ce qui lui a notamment servi pour sa carrière. C’est précisément aux États-Unis qu’il s’est intéressé à performance et il s’est plongé dans l’étude du théâtre.

À la fin des années 1990, il est enfin rentré chez lui. En Croatie, il a commencé à travailler comme acteur dans pièces de théâtre, séries télévisées et films. De même, il a été introduit pour la première fois dans le monde de doublage pour la série animée, qui sera la clé de son interprétation de Marseille dans Le vol d’argent. Il arrive à cette production des années plus tard : en 2010, il s’installe à Barcelone et a participé à des fictions espagnoles telles que Mer de plastique, L’incident et Le photographe de Mauthausen.







Au 2019, Netflix l’a sommé de jouer ce membre de la bande de braqueurs qui n’entre jamais à la Banque d’Espagne, mais aide le leader depuis l’étranger en désorientant la police. Ses connaissances en langues et doublage, étaient idéales pour Le vol d’argent: il double lui-même sa propre voix dans Espagnol, anglais, portugais, français, italien et allemand. Le simple propriétaire du furet Sofía a, en réalité, un beau monde derrière lui.