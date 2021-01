Blizzard a corrigé le portail Venthyr Oribos dans World Of Warcraft: Shadowlands

Depuis la bêta, World of Warcraft: Shadowlands a eu plus que quelques problèmes. Et depuis la mise en service des serveurs, bon nombre de ces problèmes ont continué de nuire à l’expansion.

Il y a des problèmes peu importe où vous regardez, comme il y en a toujours avec le nouveau contenu. Ce n’est pas pour excuser les nombreux problèmes et bugs qui remplissent le titre, simplement pour dire que ce n’est pas nouveau.

Un problème qui a volé sous les radars de nombreux joueurs est un problème affectant uniquement ceux de l’alliance Venthyr. Avec cette alliance, les joueurs peuvent ouvrir une téléportation via un système de réseau miroir pour voyager plus facilement.

Cela inclut, à un certain niveau, un portail déblocable directement vers Oribos. Alors que d’autres, comme Night Fae, peuvent voyager plus facilement dans leur zone, avoir un portail directement vers la Ville éternelle elle-même est un énorme avantage.

Malheureusement, le miroir a été buggé et n’a pas réellement fonctionné pour téléporter les joueurs vers Oribos comme prévu. Au lieu de cela, les joueurs se sont retrouvés à déverrouiller cette mise à niveau sans aucun avantage, incapables d’utiliser la raison principale pour l’ouvrir.

Bien sûr, cela n’affecte pas tous les joueurs – un montant plus petit que d’habitude, même. Cela n’affecte que les joueurs de l’alliance Venthyr qui se sont poussés à déverrouiller le troisième niveau de la mise à niveau de leur réseau de téléportation, ce qui ne préoccupe pas tout le monde.

Les mages, par exemple, n’ont probablement pas mis une goutte d’anima vers cet objectif car ils peuvent déjà se téléporter directement vers Oribos avec leurs capacités de téléportation. D’autres classes sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser le réseau de téléportation, mais même dans ce cas, la taille de l’échantillon est petite.

Pourtant, quel que soit le nombre de joueurs qui travaillent pour cette aubaine, il est odieux que le problème existe depuis si longtemps. Les joueurs discutaient de ce problème dès la version bêta, et maintenant bien plus d’un mois après le début de l’extension, beaucoup s’attendent à ce que ces problèmes soient résolus.

Si vous envisagez de faire cette mise à niveau mais que vous vous en tenez à cause du bogue de longue date, cela vaut peut-être la peine de vous pencher maintenant. Une fois le bug levé, le réseau de téléportation est beaucoup plus efficace pour les voyages, ce qui donne l’impression que les mises à niveau sont moins un gaspillage d’anima.

Le réseau facilite également les déplacements autour de Revendreth, une zone notoirement ennuyeuse à naviguer en raison de diverses différences d’élévation et de zones remplies de foule. L’utilisation de ce réseau peut vous permettre d’éviter une grande partie de cela, ce qui facilite les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de Revendreth.