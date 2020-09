Guide des défis de la saison 4 de la semaine 2 de Fortnite – Aide-mémoire

Il est temps pour la deuxième semaine du chapitre 2 de la saison 4 et cela signifie qu’il y a plus de défis à relever! La première semaine a été principalement marquée par l’ajout de plusieurs nouveaux petits POI qui ont pour thème des super-héros particuliers. Ceux-ci n’entrent pas vraiment en jeu pour le moment, mais il est probable que nous leur rendrons visite pour relever certains défis futurs. Le lot de tâches de cette semaine est en grande partie similaire à ce que vous avez accompli dans le passé, alors jetons un coup d’œil à ce que vous allez faire!

Voici une liste de tous les défis que vous pouvez relever au cours de la semaine 2:

Aide-mémoire du chapitre 2, saison 4, semaine 2

Nous aurons la feuille de triche ajoutée à l’article dès que les défis seront mis en ligne le jeudi 3 septembre 2020!

Chapitre 2 Saison 4 Guide des défis de la semaine 2

Tout comme avant, vous devrez éviter Team Rumble pour tout défi impliquant les maraudeurs, les robots Stark ou les hommes de main. Crédit à Fortnite.gg pour les cartes utilisées dans les informations ci-dessous.

Fouillez sept coffres à Salty Springs

Epic adore vous faire aller à Salty Springs, même si c’est généralement un terrain vague de gens qui font chaud. Maintenant que le taux d’apparition des coffres n’est plus de 100%, ce défi va être assez ennuyeux à relever. Je recommande toujours Team Rumble pour ceux-ci, car au moins vous pouvez vous garantir quelques coffres sans avoir à vous battre pour eux.

Obtenez trois éliminations à l’Autorité

L’Autorité était autrefois le siège des factions Ghost et Shadow, mais se présente maintenant comme une coquille d’elle-même que personne n’occupe actuellement (à l’exception d’un homme de main solitaire). Vous devrez espérer que certaines personnes atterriront ici ou vous pourrez peut-être créer un cercle dans Team Rumble qui pourrait vous aider.

Dansez au-dessus de trois têtes de sentinelles différentes au cimetière des sentinelles

Le cimetière Sentinel est situé entre Weeping Woods et Lazy Lake. L’emplacement n’est pas étiqueté, mais si vous zoomez de près sur la carte, vous verrez les gros robots qui ont été décimés par quelque chose ou quelqu’un … probablement Wolverine! Arrêtez-vous simplement dans la zone et sautez sur la tête pour faire un mouvement ou deux pour terminer le défi.

Détruisez sept bateaux sur les falaises escarpées

Craggy Cliffs se trouve à l’extrémité nord de la carte et il y a pas mal de bateaux autour qui peuvent être détruits. Vous en trouverez une bonne quantité sur la plage, mais vous pouvez également les trouver accrochés aux murs et à l’intérieur de quelques garages disséminés dans la région.

Montez sur un bateau à moteur sous trois ponts en acier de couleurs différentes

Les ponts colorés ont existé pendant tout le chapitre 2 de Fortnite, vous les connaissez donc probablement. Il n’y a pas de moyen pratique de faire le tour de la carte pour passer sous trois d’entre eux, vous devrez donc simplement vous diriger vers celui qui est le plus proche. Assurez-vous simplement d’atterrir sur l’un des bateaux qui apparaissent près du pont de votre choix.

Rechercher sept coffres SHIELD à l’intérieur des Quinjets

Les Quinjets sont ces avions qui volent par le bus de combat au début du tour. Ils atterrissent à peu près aux mêmes endroits à chaque partie, mais vous pouvez facilement les trouver en regardant la carte et en trouvant les icônes de jets blancs. Une fois que vous avez choisi votre emplacement, dirigez-vous là-bas et entrez dans l’avion et pillez le gros coffre qui apparaît ici. Malheureusement, vous ne pouvez pas relever ce défi dans Team Rumble, car le coffre n’apparaît pas. Pendant que vous êtes à l’intérieur du jet, assurez-vous de terminer le défi Wolverine qui se trouve plus à l’intérieur du jet!

Inflige 500 points de dégâts aux adversaires à Catty Corner

Pas grand chose à dire sur celui-ci, malheureusement, il n’y a pas d’hommes de main à qui infliger des dégâts. Vous devrez juste vous battre avec d’autres joueurs pour le moment, bien que cette zone puisse éventuellement être infiltrée par l’un des nouveaux boss de super-héros qui devraient être ajoutés à la carte.