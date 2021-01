Justice League: Zack Snyder parle du camée de Jared Leto

Fans des bandes DC Comics ne pouvait s’empêcher d’être intrigué d’en savoir plus sur l’implication de Jared Leto dans la nouvelle coupe de « Ligue de justice», L’acteur répétant une fois de plus sa tentative ratée d’interpréter une version renouvelée de Joker, l’un des méchants les plus emblématiques du monde de la bande dessinée.

Maintenant le directeur Zach Snyder a partagé quelques détails sur cette apparition, qui fait partie des séquences supplémentaires qu’il filmerait dans les studios de Warner Bros Au cours de l’année écoulée. Le cinéaste aurait déjà anticipé que 80% du film comporterait des effets visuels inédits.

« J’ai ajouté deux extraits », commentait Snyder lors de sa récente apparition sur Débat sur la bande dessinée. «L’un d’entre eux qui espérait vraiment enregistrer en post-production, mais n’a jamais eu de chance et une autre scène avec Jared. Toute cette pièce avec Jared. «

«La vérité est que le reste des quatre heures du film est vraiment ce que j’ai tourné. J’étais dans cette lutte avec le studio, vous savez, et nous avions beaucoup de matériel à faire … J’ai juste, d’une manière légèrement subversive, continué à faire mon truc en même temps, ce qui, je pensais, me rapprochait de ce que je voulais sans aucune influence » .

Snyder garantit que le nouveau matériau de ce film ne constitue qu’une petite fraction de ce que nous verrons à l’écran. «Environ 80% du film n’a jamais été vu par personne (effets visuels) et cela n’inclut même pas les scènes qu’ils n’ont pas vues qui n’ont pas d’effets visuels», dit-il.

Jusqu’à présent, Snyder dit qu’il n’a pas l’intention de faire plus de films pour DC, en se concentrant sur la bande d’action pour Netflix, « Armée des morts« , Dont un prequel est actuellement en développement. La nouvelle coupe de « Ligue de justice« Sera publié en mini-série en quatre parties dans le catalogue de HBO Max.