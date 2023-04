Qu’est-ce que « Jusqu’à présent, tout va bien » et comment regarder la série française Netflix

Créé et réalisé par Nawell Madani et Simon Jablonka, « Jusqu’ici tout va bien » (« Jusqu’ici tout va bien » dans sa langue d’origine et « Thicker Than Water » en anglais) est un Série Netflix française qui suit une journaliste de télévision montante qui doit faire équipe avec ses frères pour rendre deux millions d’euros à un baron de la drogue.

Le nouveau thriller policier qui compte huit épisodes a un casting composé de Nawell Madani, Kahina Carina, Carima Amarouche, Paola Locatelli, Djebril Zonga et Vincent Rottiers, entre autres.

De ce groupe, Paola Locatelli est la seule à avoir déjà participé à une série Netflix, elle a joué Célène dans le drame romantique « Liaisons dangereuses ». Pour le reste, « Jusqu’ici, tout va bien» marque ses débuts sur la populaire plateforme de streaming.

Fara est une journaliste à la carrière prometteuse dans la série française « Jusqu’ici tout va bien » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « TOUT VA BIEN POUR L’INSTANT » ?

D’après le synopsis de « Jusqu’ici, tout va bien», la vie de Fara, une journaliste de télévision montante, est plongée dans le chaos lorsqu’elle protège son frère des autorités et implique par inadvertance sa famille dans les cruelles machinations d’un baron de la drogue.

Pour éviter que la situation ne s’aggrave, Fara et ses sœurs doivent s’unir et utiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir deux millions d’euros pour rembourser le baron de la drogue avant la fin du ramadan.

COMMENT VOIR « TOUT EST OK JUSQU’ICI » ?

« Jusqu’à présent, tout va bien » sera diffusé sur Netflix le vendredi 7 avril 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série française, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

BANDE-ANNONCE DE « POUR L’INSTANT, TOUT VA BIEN »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « POUR L’INSTANT, TOUT VA BIEN »

Nawell Madani comme Fara

Walid Afkir

Kahina Carina

Mayane Sarah El Baze

Aida Ghechoud

paul hamy

Karimouche

Radouan Leflahi

Paola Locatelli

Vincent Rottiers

Djebril Zonga