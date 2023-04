Joker 2 termine le tournage, de nouvelles images de Lady Gaga et Joaquin Phoenix dévoilées

Joker : Folie à deux a officiellement terminé le tournage. L’annonce vient du réalisateur Todd Phillips, qui revient aux commandes du film avec un scénario co-écrit avec Scott Silver. Le nouveau film ramène notamment Joaquin Phoenix pour jouer le personnage titulaire après sa victoire aux Oscars pour sa performance dans le premier opus. Cette fois, il sera rejoint par Lady Gagaqui joue une nouvelle incarnation de Harley Quinn.





Reconnaissant l’emballage du tournage, Phillips s’est rendu sur Instagram pour partager une nouvelle paire de photos du Joker suite. Une image révèle notre meilleur regard à ce jour sur Lady Gaga en tant que Harley Quinn, fournissant un gros plan détaillé de son visage, comme on le voit ci-dessus. Phillips a également partagé une nouvelle image de Phoenix dans sa tenue de Joker, peinte pour son retour en tant que Clown Prince of Crime (voir ci-dessous). Nous attendons encore un peu avant que le film ne sorte en salles, compte tenu de sa date de sortie à l’automne 2024, mais ces photos augmenteront certainement l’anticipation pour le moment.

L’annonce de Phillips se lit comme suit : « C’est terminé. Merci à ces deux là (+ l’ensemble du casting) et à la MEILLEURE équipe que l’industrie cinématographique a à offrir. De haut en bas. Je vais ramper dans une grotte maintenant (salle de montage) et le mettre tous ensemble. »





Joaquin Phoenix revient en tant que Joker

Une différence clé que la suite aura par rapport à l’original est qu’il s’agira d’une comédie musicale. Le premier film était un drame sombre et granuleux, et même s’il présentait une scène mémorable du Joker de Joaquin Phoenix dansant dans les escaliers, ce n’était certainement pas une comédie musicale de quelque manière que ce soit. Le compositeur Hildur Guðnadóttir a admis que le changement de direction de la suite est surprenant, même si c’est aussi logique et la meilleure façon d’avancer.

« C’est une décision intéressante », a déclaré Guðnadóttir à Variety. « Et je pense que c’est vraiment excitant de voir comment ça se déroule. Et je pense que c’est en quelque sorte logique en même temps. C’est à la fois logique et aussi très surprenant. Pour moi ainsi que pour le public. Jusqu’à présent, ça a été une très belle conversation et Je suis vraiment excité de voir comment ça se déroule. »

On ne sait pas grand-chose d’autre sur l’intrigue du Joker suite, mais nous pouvons présumer qu’il s’inspirera de Homme chauve-souris traditions. Traditionnellement, le personnage de Harley Quinn a servi de petite amie obsessionnelle pour le Joker, résultat de sa manipulation mentale alors qu’elle était sa thérapeute à Arkham Asylum. Il semble très probable que la connexion entre Harley de Lady Gaga et Joker de Joaquin Phoenix soit romantique, mais il reste à voir à quel point leur relation deviendra dépravée dans le film.

Joker : Folie à deux sortira dans les salles de cinéma le 4 octobre 2024.