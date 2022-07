The Devil Is a Part-Timer Saison 2 Épisode 2 Date de sortie – Regarder en ligne, Spoilers, Total des épisodes

La date de sortie de The Devil Is a Part-Timer Saison 2 Episode 2 est quelque chose que beaucoup de gens recherchaient. Ils veulent tous savoir quand sortira le prochain épisode de la dernière saison 2 de cet anime. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Dans cet article, vous apprendrez tout sur la prochaine date de sortie de The Devil Is a Part-Timer Saison 2 Episode 2 dans diverses régions, le spoiler pour le prochain épisode de cette émission et combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la première saison de cet anime, ainsi que d’autres informations à ce sujet. Voyons sans tarder sa date de sortie.

The Devil Is a Part-Timer est une nouvelle série animée japonaise que beaucoup de gens regardent maintenant. Cet anime est réalisé par Daisuke Tsukushi et il a été écrit par Masahiro Yokotani. Au cas où vous ne le sauriez pas, il est basé sur une série de romans légers écrits par Satoshi Wagahara, avec des illustrations d’Oniku.

La première saison de cet anime est sortie en 2013. Après une longue pause, la série est de retour avec sa deuxième saison. Après avoir regardé son dernier épisode, ses fans se sont interrogés sur sa prochaine date de sortie de The Devil Is a Part-Timer Saison 2 Episode 2. Eh bien, la date de sortie de ce prochain épisode a été révélée, et vous n’aurez pas à attendre trop longtemps.

The Devil Is a Part-Timer Saison 2 Épisode 2 Date de sortie

Si nous parlons de la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de The Devil Is a Part-Timer, tout est prévu pour le 21 juillet 2022. Au cas où vous ne le sauriez pas, les nouveaux épisodes de la saison 2 en cours de cet anime sont publiés chaque jeudi.

Personnages principaux de Le diable est à temps partiel

Voici les personnages principaux de cet anime. Nous les avons répertoriés ci-dessous. Il y a aussi des personnages secondaires.

Sadao Maou (真奥 貞夫, Maō Sadao) / Satan Jacob (サタン・ジャコブ, Satan Jakobu)

Emi Yusa (遊佐 恵美, Yusa Emi) / Emilia Justina (エミリア・ユスティーナ, Emiria Yusutīna)

Shirō Ashiya (芦屋 四郎, Ashiya Shirō) / Alciel (アルシエル, Arushieru)

Chiho Sasaki (佐々木千穂, Sasaki Chiho)

Hanzō Urushihara (漆原 半蔵, Urushihara Hanzō) / Lucifer (ルシフェル, Rushiferu)

Suzuno Kamazuki (鎌月 鈴乃, Kamazuki Suzuno) / Crestia Bell (クレスティア・ベル, Kuresutia Beru)

Où regarder The Devil Is a Part-Timer Saison 2 ?

Les réseaux de télévision originaux de cette série animée au Japon sont Tokyo MX, BS11, MBS et AT-X. Il est également disponible pour regarder en ligne sur divers services de streaming, notamment Netflix, Hulu et d’autres plateformes. La disponibilité de cet anime en ligne sur ces plateformes dépendra de votre emplacement. Alors, vérifiez s’il est disponible pour votre région ou non.

Liste de tous les épisodes de la saison 2 de The Devil Is a Part-Timer

Voici la liste de tous les épisodes de la saison 2 en cours de cet anime. Nous ajouterons plus d’épisodes à la liste une fois qu’ils seront révélés.

« Le diable hurle à Sasazuka »

Transcription : « Maō, Sasazuka ni Sakebu » (japonais : 魔王、笹塚に叫ぶ)

Conclusion

En conclusion, nous espérons que vous avez toutes les informations concernant la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de The Devil Is a Part-Timer Saison 2, le scénario de ce nouvel épisode, son nombre total d’épisodes, où le diffuser en ligne, et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour profiter de ce nouvel épisode de cette émission. Si vous avez des questions ou des questions sur cette émission dans votre esprit, vous pouvez déposer un commentaire ci-dessous. Nous vous aiderons à résoudre tous vos problèmes et questions.

