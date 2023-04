School of Rock Cast se réunira avec Jack Black pour le 20e anniversaire

Le film Super Mario Bros. étoile Jack Black dit qu’il retrouvera bientôt ses co-stars de la comédie à succès Ecole du rock. Sorti en salles le 3 octobre 2003, Ecole du rock a joué Black en tant que rock star en herbe avec de grands rêves de succès dans la musique rock. Falsifiant son identité pour devenir enseignant suppléant dans une école préparatoire, le rockeur forme un nouveau groupe composé d’élèves de quatrième année dans l’espoir de gagner un concours Battle of the Bands. Mike White (Le Lotus Blanc) a écrit le film, qui a été réalisé par Richard Linklater (Apollo 10 1/2 : une enfance à l’ère spatiale).





Parler avec Divertissement ce soirBlack a révélé qu’il prévoyait de retrouver le casting de Ecole du rock en septembre juste avant le 20e anniversaire du film. Bien sûr, toutes ses anciennes co-stars de ce film ne sont plus des enfants, et cela semble un peu difficile à croire pour Black. Même ainsi, il a très hâte de jouer avec tous ses anciens amis de la distribution, deux décennies plus tard. Comme Black l’explique :

« Tous ces enfants – creusez ça – ils avaient 10 ans quand nous avons fait ce film et maintenant ils ont tous, genre, 30 ans. Nous allons nous réunir et fêter nos 20 ans. Nous aimons jammer. J’ai hâte de voir tous les adultes de Ecole du rock. »

Les fans doivent également s’attendre à voir le casting se remettre ensemble. Black a promis qu’il partagerait « à 100% » des images et des séquences de la réunion quand cela se produirait.

Malheureusement, une réunion complète n’est pas possible, car Kevin Clark, qui jouait le jeune batteur, est décédé en 2021. Le casting d’anciennes enfants stars était également composé de Miranda Cosgrove, Joey Gaydos Jr., Rivkah Reyes, Robert Tsai, Maryam Hassan, Aleisha Allen, Caitlin Hale, Brian Falduto, Z Infante, James Hosey, Angelo Massagli et Cole Hawkins.





School of Rock a été un grand succès au cinéma

Ecole du rock a fait plus de 131 millions de dollars au box-office contre un budget d’environ 35 millions de dollars. Il a également été très bien accueilli par les critiques, avec une note de 92% chez Rotten Tomatoes. Black a également été nominé aux Golden Globe Awards pour son rôle dans le film.

Dans les années qui ont suivi la sortie de Ecole du rock, Black avait semblé intéressé par une suite, mais un film de suivi ne s’est jamais concrétisé. L’histoire a été adaptée dans un spectacle sur scène par Andrew Lloyd Webber, débutant en 2015 et gagnant plus de 160 millions de dollars au moment où il s’est terminé en 2019. Pendant ce temps, le film a également inspiré une adaptation de série télévisée qui a été un succès pour Nickelodeon, en fin de compte en cours d’exécution pendant trois saisons sur le réseau.