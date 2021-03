Atari prépare un casino basé sur ses jeux vidéo: il sera en ligne et fonctionnera avec des crypto-monnaies

Il est révolu le temps où Atari était populaire pour ses jeux vidéo et ses consoles. À sa place, Atari d’aujourd’hui vit plus longtemps que la licence de sa marque. Ainsi, l’année dernière, ils ont annoncé un total de huit hôtels sur le thème d’Atari. Maintenant, sa dernière collaboration avec Decentral Games apporte le thème de la marque aux casinos et aux jeux d’argent.





Comme Decentral Games a annoncé une publication officielle, ils se sont associés à Atari pour créer le «Casino Atari». Ce ne sera pas un vrai bâtiment comme les hôtels, mais ce sera un casino en ligne dans l’univers virtuel Decentraland. Dans le jeu, l’utilisateur pourra interagir avec son avatar avec d’autres utilisateurs et jouer à différents jeux et machines de pari.

En plus des jeux de casino classiques, ils disent que il y aura un jeu « spécial Atari » dans lequel les joueurs peuvent gagner en fonction de leurs compétences. De même, les joueurs pourront gagner et opérer avec le jeton Decentral Games (DG) mais aussi un jeton spécial Atari (ATRI).

Les « cryptocasinos »

Un casino virtuel qui fonctionne avec des crypto-monnaies a un fonctionnement qui en pratique est identique à celui d’un casino normal et actuel. La différence, bien sûr, réside dans la devise utilisée par les joueurs. Lors de l’utilisation de crypto-monnaies, il existe en principe un certain degré de confidentialité et il est garanti que le jeu n’est pas falsifié. Mais de la même manière qu’il apporte les avantages des crypto-monnaies, aussi ses inconvénients. Il y a une volatilité beaucoup plus élevée et les réglementations des autorités sont quelque peu diffuses.

La La fixation d’Atari sur les crypto-monnaies et la blockchain n’est pas quelque chose de nouveau. Dans leur plan de renaissance en tant qu’entreprise pertinente dans le monde de la technologie et des jeux vidéo, ils ont précédemment essayé de lancer leur propre crypto-monnaie. Le jeton Atari dont nous avons discuté précédemment porte le nom d’ATRI. Basé sur la plate-forme Ethereum, il cherche à devenir le jeton universel du divertissement interactif.

D’un autre côté, ils sont déjà deux ans depuis l’annonce de la nouvelle console Atari et il n’est toujours pas arrivé. L’Atari VCS promis dans les fonctionnalités, bien qu’il ait déjà une série de retards et que l’on ne sache pas quand il sera disponible pour le grand public.

Via | Bloomberg

Plus d’informations | Jeux décentralisés