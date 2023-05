Quentin Tarantino explique pourquoi il se retire de la réalisation de films et taquine la suite

Après trois décennies derrière la caméra, Quentin Tarantino va mettre fin à sa carrière cinématographique avec la sortie de son prochain film, Le critique de cinéma. Pendant des années, Tarantino avait insisté pour que son dixième long métrage soit également son dernier, et c’était avant même qu’il ait décidé de ce que serait le projet. Le cinéaste vétéran a envisagé diverses options, d’un R-rated Star Trek film à un remake de Chiens de réservoir. Il a finalement décidé d’appuyer sur la gâchette Le critique de cinémaun film basé sur Pauline Kael du New Yorker qui parle d’un critique qui écrit des critiques pour un magazine pour adultes dans les années 1970.

Dans une nouvelle interview avec Deadline, Tarantino a réitéré comment son plan était d’avoir Le critique de cinéma être son tout dernier long métrage. Il déclare qu’il « met fin à la filmographie », comme Le critique de cinéma servira de serre-livre à la carrière cinématographique qui a commencé avec son premier long métrage, 1992 Chiens de réservoir. Tarantino a ensuite expliqué pourquoi il était si déterminé à le raccrocher après la sortie de Le critique de cinéma, suggérant qu’il préfère sortir sur une note positive plutôt que sur des « rendements décroissants ». Comme le dit Tarantino :

« C’est juste le temps. C’est juste le temps de sortir. J’aime l’idée d’être au sommet. J’aime l’idée de tout donner pendant 30 ans et de dire ensuite : ‘OK, ça suffit.’ Et je n’aime pas travailler avec des rendements décroissants. Et je veux dire, c’est le bon moment parce que je veux dire, qu’est-ce qu’un film de toute façon ? Est-ce juste quelque chose qu’ils montrent sur Apple ? Ce serait des rendements décroissants.