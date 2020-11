Kylie Minogue s’énerve contre les personnes LGBT qui ne peuvent pas être elles-mêmes

Kylie Minogue a déclaré qu’elle se fâchait en pensant qu’il y avait des personnes LGBT + qui ne pouvaient pas être ouvertes sur leur identité.

L’icône gay, qui a sorti son 15e album studio Disco vendredi (6 novembre), a parlé à Dean McCullough sur Gaydio de sa relation puissante avec la communauté LGBT + et de son engagement de toute une vie en faveur de l’égalité.

Lorsqu’on lui a demandé sur quels problèmes elle continuerait de prendre position, Minogue a déclaré qu’elle restait engagée dans les mêmes choses sur lesquelles elle s’était concentrée pendant une grande partie de sa carrière.

« Les mêmes choses, fondamentalement, l’égalité, être qui vous êtes, qui vous vous définissez comme », a déclaré Minogue à McCullough.

«Je pense que c’est pourquoi c’était au départ une position vraiment naturelle et logique pour moi», a-t-elle dit, faisant référence à son soutien à la communauté queer.

«Cela ne ressemblait presque pas à une position, mais publiquement, c’est bien de le faire savoir, mais en moi, c’est bouleversant de savoir qu’il y a des gens qui ne peuvent pas être eux-mêmes, c’est aussi simple que cela.

Kylie Minogue a parlé de la gestion de sa santé mentale pendant la pandémie de coronavirus.

Ailleurs dans l’interview, Kylie Minogue a parlé de la gestion de sa santé mentale pendant la pandémie de coronavirus et a révélé qu’elle s’était tournée vers des amis pour obtenir du soutien dans les heures les plus sombres.

«Le temps a pris cette nouvelle dimension étrange, et j’ai l’impression qu’au tout début du verrouillage, vous vous sentiez juste à la dérive de la réalité telle que nous l’avions connue», a déclaré Minogue.

«Et puis j’ai juste pensé: ‘Cela pourrait prendre quelques semaines, peut-être que c’est tout ce que c’est’, bien que je pense que nous avons essayé de le croire, mais aucun de nous n’y croyait vraiment.

«Quoi qu’il en soit, je me suis lancé dans le travail et j’ai pu terminer l’écriture et l’enregistrement de l’album, donc c’était une évasion incroyable pour moi.

«Je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu ça, mais cela a atteint un point où j’allais et j’allais vraiment le pousser, en essayant de faire tourner toutes les assiettes, de gérer tout et tout le monde, et la vie, en prenant soin de vous, vérifier tout le monde.

«Comme vous le dites, nous l’avons tous probablement eu à un moment donné. Et je suppose que la façon dont je l’ai géré, c’est que je l’ai juste laissé échapper un peu avec quelques personnes au téléphone. Juste au moment où vous dites les mots: «J’ai besoin d’aide» », dit-elle.

«Je ne veux pas avoir l’air trop dramatique, je faisais tellement de choses par moi-même, je voulais vraiment des gens autour et de l’aide.

La pop star australienne prend son rôle de tante «assez au sérieux».

Minogue a également fait l’éloge de son petit ami Paul Solomons, directeur créatif de GQ, disant qu’il est «tellement solidaire» et «ouvert d’esprit».

Elle a ensuite demandé si elle envisagerait un jour d’adopter des enfants, affirmant que c’était quelque chose qu’elle avait déjà envisagé, mais que «la vie a pris quelques tournants inattendus».

« Maintenant je suis cette tante qui aime être la tante de trois neveux. Je prends ce rôle très au sérieux », a-t-elle déclaré.

«Je pense que je dirige parfois toute mon équipe en plus d’être le patron. Ce sont des questions assez importantes et je dirais simplement, pas pour la minute.