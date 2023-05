Asteroid City fait son apparition à Alamo Drafthouse avec des expériences de projection spéciales

Chaque film de Wes Anderson semble attendu depuis longtemps, même s’il ne s’est écoulé que quelques années entre les projets. C’est parce que ses films comblent un trou de taille unique dans notre culture, un gouffre dans la topographie cinématographique ; ses films sont à la fois du grand art et un appel de masse, des délices légers qui rassasient et comblent profondément. Ville d’astéroïdes semble poursuivre cette tendance, mais semble également être un film encore plus audacieux, plus étrange et plus distinct que n’importe lequel de ses autres.





C’est un film d’époque qui se déroule en 1955 lors d’une convention désolée Junior Stargazer / Space Cadet dans le désert américain ensoleillé, où un groupe d’excentriques et de gens solitaires ordinaires convergent pour assister accidentellement à quelque chose d’extraordinaire. Ville d’astéroïdes jette un peu de science-fiction dans le mélange habituel de comédie, de romance, de drame et d’un mélange poignant de mélancolie et de fantaisie d’Anderson.

Désormais, les fans d’Anderson à Los Angeles et à New York (qui, ensemble, comptent probablement neuf millions de fidèles côtiers d’Anderson) pourront vivre une soirée extrêmement unique et spéciale au cinéma, gracieuseté d’Alamo Drafthouse. Vous pouvez en savoir plus ci-dessous.





Wes Anderson apparaît à Alamo Drafthouse

Le théâtre Landmark accueillera une expérience pop-up exclusive au Sunset 5 à Los Angeles, tandis qu’Alamo Drafthouse organisera des projections avancées avec une conversation en direct avec Anderson et les acteurs. Le communiqué de presse d’Alamo Drafthouse se lit comme suit :

« La célèbre société de cinéma d’Austin, TX, a prévu de s’amuser pour Focus Features » Ville d’astéroïdesy compris des projections en avant-première avec une conversation en direct avec Wes Anderson et le casting, une bière spéciale et festive de Dogfish Head Craft Brewery, basée au Delaware, en édition limitée Ville d’astéroïdes ensembles de boîtes à lunch et thermos à thème vintage, Chili Supper Screenings avec un personnalisé Ville d’astéroïdes menu à thème et cartes postales typographiques personnalisées le week-end d’ouverture.

Avant Ville d’astéroïdes sorties à New York et à Los Angeles le 16 juin et dans tout le pays le 23 juin, Alamo Drafthouse organisera des projections exclusives en avant-première dans des cinémas à travers le pays le 12 juin, ce qui en fera le seul endroit où les fans pourront voir le film plus tôt. Les invités du théâtre de Brooklyn auront également droit à une apparition de Wes Anderson et à une conversation en direct après la projection. Les participants d’autres cinémas Alamo pourront profiter de la conversation via la diffusion en direct. Ville d’astéroïdes les billets sont disponibles sur drafthouse.com/show/asteroid-city. »

« Alamo Drafthouse élargira également sa sélection déjà impressionnante de bières artisanales avec un Ville d’astéroïdes-bière à thème de la brasserie artisanale Dogfish Head. Disponible dans certains emplacements Alamo Drafthouse, Asteroid City Lager est brassée avec du malt pilsner régénératif, du malt de maïs tuxpeno, du houblon zuper saazer et de la levure lager de Pennsylvanie du milieu du XXe siècle pour une bière nette, propre et facile à boire.

Les fans sont encouragés à précommander leur propre boîte à lunch et thermos en édition limitée avec personnalisé Ville d’astéroïdes art, vendu exclusivement avec des billets d’Alamo Drafthouse jusqu’à épuisement des stocks. Uniquement disponible à l’achat en ligne du mercredi 24 mai au jeudi 15 juin à 23 h 59, cet objet de collection unique est parfait pour tout astronome junior, cadet de l’espace ou toute autre personne intéressée par des souvenirs de haute qualité que vous ne trouverez nulle part. autre.

En plus d’avant-premières exclusives, Alamo Drafthouse organisera des projections spéciales pour le Chili Supper dans certains cinémas au cours de la semaine d’ouverture de Ville d’astéroïdes. Les invités pourront profiter d’un menu personnalisé et prédéfini pour les projections, comprenant du chili, des hot-dogs, du fromage grillé, du pop-corn à thème et la collaboration de bière Alamo Drafthouse / Dogfish Head, Asteroid City Lager. Les participants seront encouragés à montrer leur enthousiasme en se déguisant en leur personnage préféré de Wes Anderson. »

Assurez-vous de voir Ville d’astéroïdes lorsqu’il ouvrira dans des salles limitées le 16 juin ou lorsqu’il s’étendra à l’échelle nationale le 23 juin.