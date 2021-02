Bette Midler se demande si elle se reproduira un jour, les chansons qu’elle regrette

Bette Midler a eu une illustre carrière avec son travail sur scène sur plus de cinq décennies, mais elle est peut-être prête à mettre cela dans le passé. L’icône de 75 ans a récemment parlé de sa carrière, révélant que son temps sur scène était peut-être terminé.

Dans une nouvelle interview avec Parade, Midler a parlé de sa carrière au passé, disant au magazine: « Mon temps sur scène est pratiquement écoulé. »

Bette Midler en 2015. Dave Kotinsky /

«J’ai 75 ans. Je n’ai plus envie de faire mes preuves», dit-elle. «J’ai l’impression que j’ai fait ça. Et j’ai beaucoup fait. J’ai mérité mon repos. Vais-je faire une annonce? Non, je vais juste disparaître.

Elle a ensuite évoqué son héritage, ajoutant: «J’ai fait de mon mieux pour donner de la joie aux gens.»

«Et je me suis beaucoup amusée moi-même», a-t-elle poursuivi. «J’ai surmonté ma situation et j’aimerais aider d’autres personnes à surmonter la leur. J’ai de grands espoirs pour l’humanité. »

Bette Midler, lauréate du prix Grammy du meilleur nouvel artiste, en arrière-scène lors de la 16e cérémonie des Grammy Awards le 2 mars 1974. Archives de photos CBS / CBS via

Midler s’est fait connaître pour la première fois dans la scène théâtrale de New York, en jouant dans « Fiddler on the Roof » à Broadway de 1966 à 1969. De là, elle a commencé à jouer aux Continental Baths avec son pianiste de l’époque Barry Manilow. Ce concert et cette relation artistique avec Manilow ont conduit à la sortie de son premier album « The Divine Miss M » avec Atlantic Records en 1972, un succès commercial et acclamé par la critique pour la diva en herbe.

Depuis, Midler a reçu trois Grammy Awards et de nombreuses nominations pour son catalogue de chansons. La star de « First Wives Club » a fait un voyage dans le passé avec Parade, rappelant sept de ses chansons, dont « The Rose » qui a valu à la chanteuse un gramophone doré de la meilleure voix pop féminine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des chansons qu’elle regrettait, la lauréate d’un Emmy a reconnu que dans la carrière de tout le monde, il y aurait «des puants». Pour elle, l’un de ceux-ci était sa chanson, «Les hommes mariés», dans laquelle elle a plaisanté: «S’il vous plaît, Dieu, tire-moi maintenant!

Elle a appelé une autre de ses chansons en disant: « ‘My Knight in Black Leather’ – sauve-moi! C’était le label qui disait: ‘Tu dois enregistrer ça.' » album « Thighs and Whispers. »

À l’autre bout du spectre, Midler a parlé de l’un de ses plus grands succès, «Wind Beneath My Wings», appelant la chanson «humaine». Elle a partagé quelques détails sur les coulisses du hit, notamment qu’il s’agissait à l’origine d’une chanson country. Au départ, Midler ne voulait pas la chanter parce qu’elle pensait que c’était trop sentimental jusqu’à ce qu’un de ses amis lui dise: «Si vous ne chantez pas cette chanson, je ne vous parlerai plus jamais.

«Alors, j’ai dit:« OK », dit-elle. «Au fil des années, j’ai révisé mon opinion car je pouvais voir à quel point c’était émouvant. C’était mon échec d’imagination.

Revisiter certaines de ses vieilles chansons n’est pas le seul retour de Midler ces dernières années. Dans une récente apparition sur « Jimmy Kimmel Live! » pour promouvoir son nouveau livre pour enfants, la chanteuse a révélé qu’elle et son mari, Martin von Haselberg, étaient ensemble depuis plus de 40 ans mais n’avaient pas vu de photos de leur mariage depuis des décennies.

« Il n’y avait pas de téléphone portable en 1984. Nous n’avions donc pas de photos », a-t-elle expliqué.

Puis, à l’improviste, il y a environ cinq ans, une employée qui travaillait à la chapelle lui a envoyé des photos du jour de leur mariage.

Bette Midler le jour de son mariage en 1984. Gracieuseté de Bette Midler

«Apparemment, il y avait un photographe là-bas», a déclaré Midler à Kimmel. «Lorsque la chapelle Starlight a fermé ses portes, il y a environ cinq ans, ils nous ont envoyé les photos.

Lors de leur journée spéciale, Midler et von Haselberg ont été rejoints par un imitateur d’Elvis Presley qui a effectué la cérémonie du couple. L’interprète s’est également souvenu de lui avoir fait changer de tenue, alors bientôt mari, avant de marcher dans l’allée en lui disant: «Je ne t’épouserai pas dans ce costume!» »