Adeline Rudolph jouera Kitana dans Mortal Kombat 2

Un autre favori des fans de la série de jeux vidéo devrait apparaître dans le Combat mortel suite. Avec la pré-production sur Combat mortel 2 En cours, de nouveaux membres de la distribution ont récemment été ajoutés pour aider à donner vie à plus de personnages en direct sur grand écran. Cela inclut les ajouts de Karl Urban (Les garçons) comme Johnny Cage et Tati Gabrielle (Toi) comme Jade. Maintenant, par THR, il a été révélé que Adeline Rodolphe (Aventures effrayantes de Sabrina) vient également d’embarquer dans le casting. Elle jouera le rôle de Kitana, un personnage populaire dont la première apparition dans la franchise remonte aux années 1993. Mortal Kombat 2.

Ce n’est pas la première adaptation de jeu vidéo à faire venir Rudolph, car elle jouait auparavant la fille d’Albert Wesker (Lance Reddick) dans l’éphémère de Netflix. Resident Evil série. Elle est également connue pour jouer Agatha dans Netflix Aventures effrayantes de Sabrina et a joué un rôle récurrent dans Riverdale. Côté cinéma, Rudolph est également prêt pour la prochaine adaptation de bande dessinée Hellboy : l’homme tordu du réalisateur Brian Taylor.

Simon McQuoid revient à la réalisation Combat mortel 2 après avoir réalisé le film précédent. Jeremy Slater écrit le scénario de la suite. On s’attend à ce que certains membres de la distribution du film original reviennent, avec Joe Taslim en tant que Sub-Zero ressemblant à un verrou étant donné qu’il a signé pour apparaître dans jusqu’à cinq films dans ce rôle. Il y a de fortes chances que d’autres acteurs comme Jessica McNamee (Sonya), Mehcad Brooks (Jax), Tadanobu Asano (Raiden), Ludi Lin (Liu Kang) et Lewis Tan (Cole Young) soient également de retour.

Mileena sera rejointe par Jade et Kitana dans Mortal Kombat 2

Images de Warner Bros.

Comme les joueurs le savent, Kitana est un combattant dont la couleur préférée est le bleu et dont l’arme de prédilection est une paire d’éventails en acier acérés comme des rasoirs. Elle a été initialement présentée comme la fille de Shao Khan, bien qu’elle soit devenue plus tard un héros après avoir appris que son vrai père avait été tué par le méchant. Avant d’apprendre la vérité, Kitana a servi d’assassin personnel pour Shao Khan aux côtés de sa meilleure amie Jade et de sa sœur Mileena. Alors que Jade devrait également faire ses débuts dans Combat mortel 2 avec Tati Gabrielle dans le rôle, Mileena est apparue dans le précédent Combat mortel film interprété par Sisi Stringer. Le casting de Jade de Gabrielle marquera également un mini Aventures effrayantes de Sabrina réunion, car Rudolph est également apparu dans cette série Netflix.

Word is Shao Khan apparaîtra également dans Combat mortel 2, mais aucun acteur n’a été annoncé pour ce rôle pour le moment. Parmi les autres noms qui devraient rejoindre la suite, citons Baraka, Quan Chi et Sindel, et de la même manière, aucun rapport n’a encore été communiqué concernant le casting de ces personnages. Étant donné le nombre de personnages inutilisés qu’il reste encore à apporter pour le film du monde du jeu vidéo, il semble également y avoir de bonnes chances que d’autres fassent des apparitions surprises, ou que leurs entrées potentielles soient taquinées. Combat mortel 3un peu comme le premier film l’a fait à la fin pour Johnny Cage.

Combat mortel 2 commencera le tournage en Australie cet été. La suite n’a pas encore de date de première.