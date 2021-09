Quentin Tarantino a inspiré la dernière nuit d’Edgar Wright dans le titre Soho

La nuit dernière à Soho est un titre intrigant pour le prochain film d’horreur du réalisateur Edgar Wright. Cela ne fait pas vraiment peur aux gens, mais cela invite à la curiosité pour ce que cela signifie. Cependant, l’inspiration pour le nouveau film de Wright ne lui est pas venue dans une vision ou un rêve. Cela vient en fait de son collègue cinéaste, Quentin Tarantino.

Dans une interview avec Total Film, Wright a révélé que Tarantino lui avait présenté une chanson intitulée, La nuit dernière à Soho, écrit en 1968 par un groupe nommé Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich. Le groupe a été présenté dans le film de 2007 de Tarantino Preuve de décès.

Selon Collisionneur, la chanson est apparue lors d’une conversation sur Death Proof dans laquelle Wright a déclaré que Tarantino avait qualifié la chanson de « meilleure musique de titre pour un film qui n’a jamais été réalisé ». Le prochain film de Wright se déroule dans les années 1960, le choix de cette chanson est donc logique. Que ce soit réellement utilisé dans le film, c’est à chacun de deviner.

Edgar Wright a déclaré qu’il voulait initialement intituler le film « Red Light Area », mais qu’il a décidé de ne pas le faire parce que « il se rapprochait trop d’un film intitulé Lumieres rouges, avec Cillian Murphy. » Il a décidé de s’en tenir à son nom inspiré de Tarantino.

« Quentin était profondément dans Il était une fois à Hollywood, donc je n’avais pas vraiment eu le temps de lui dire », a déclaré Wright. « Et puis c’était dans les métiers. J’ai dit : ‘Hé, tu as entendu comment s’appelle mon film ?’ Il a dit : ‘Oui, je l’ai lu.’ J’ai dit : ‘Es-tu fâché contre moi ?’ Il dit : ‘Tu sais quoi ? Vous seul pouvez faire ce film. J’ai dit : ‘Eh bien, je vais vous remercier au générique de fin de m’avoir donné la chanson.’ Il dit : ‘OK, mais je dois avouer maintenant. Ce que j’ai dit sur le fait qu’il s’agit du meilleur générique de fin pour un film qui n’existe pas, c’est quelque chose qui [writer, director, producer] Allison Anders avait l’habitude de dire. Donc, si vous me créditez, vous devez également la créditer. Donc, sur la liste des remerciements, A à T, Allison Anders et Quentin Tarantino sont les premiers et derniers remerciés. »

Wright a également partagé dans un tweet qu’après avoir informé Anders de son rôle dans son inspiration, elle lui a envoyé un vinyle de « Last Night in Soho », qu’il a maintenant affiché chez lui. Wright a apporté sa passion pour la musique à ses propres projets comme il a récemment dirigé T il étincelle frères documentaire. Son dernier film, Bébé Conducteur, une action combinée avec une bande-son épique pour créer une expérience totalement unique.

La nuit dernière à Soho est réalisé par Wright qui est également le co-scénariste avec Krysty-Wilson Cairns. Le film met en vedette Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith et feu Diana Rigg. Le film est un thriller psychologique sur une jeune créatrice de mode qui commence à avoir des visions des années 60 où elle rencontre une chanteuse éblouissante. Cependant, ces rêves deviennent rapidement des cauchemars alors que les démons du passé commencent à hanter ceux qui restent. La nuit dernière à Soho ouvre dans les salles le 29 octobre.

