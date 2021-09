Selena Gomez a parlé de la fierté qu’elle ressent pour ses racines mexicaines

Les Mois du patrimoine hispanique signifiait le coup de pouce parfait pour Selena Gomez. Dans le cadre de cette date, la chanteuse et comédienne qui vient de sortir son EP Révélation, a joué dans un court métrage pour musique Youtube dans lequel il fait un voyage dans sa vie et se réfère, très fier, à racines mexicaines qui a inspiré sa musique aujourd’hui. C’est un nouveau Pleins feux sur les artistes qui est déjà disponible sur la plateforme. Regardez-le ici !







La vidéo dure environ 10 minutes et a sous-titres en espagnol pour cibler l’ensemble de votre public latino. De cette façon et à l’aide d’un livre nommé d’après son dernier album, Selena passe en revue son histoire familiale et les expériences personnelles qui l’ont aidée à devenir ce qu’elle est aujourd’hui.

« Je voulais partager mon histoire parce que je suis tellement fière de qui je suis», commence par dire l’artiste. Et il assure : « Dans ma carrière, je n’ai jamais eu la chance de m’arrêter et de l’apprécier. Quoi femme mexicaineJ’ai beaucoup appris et j’apprends encore”. C’est qu’en dépit d’être né en Grand Prairie, appartenant à l’état de Texas, elle a une grande affection pour la terre où ses grands-parents ont grandi.

Dans les premières minutes du documentaire, la chanteuse raconte la vie de ses ancêtres dans Monterrey et révèle que ils sont venus aux États-Unis illégalement à la recherche de nouvelles opportunités. Ses grands-parents travaillaient comme cuisiniers et ouvriers et ont pu subvenir aux besoins de la famille dans laquelle Selena est finalement née, qui admet se sentir honorée de porter son nom en reconnaissance de Selena quintanilla.







Après avoir raconté ses loisirs d’enfance, elle explique enfin que ses références étaient très différentes d’elle. Hilary Duff et Britney Spears ils en sont le parfait exemple. Cependant, elle a découvert qu’elle était capable de s’imposer comme un modèle et de se montrer comme une femme latina qui donnait une voix à ceux qui ne l’avaient pas. Vous ne pouvez pas manquer ce court métrage dans lequel l’ex Disney finit par avouer : « Je me sens plus à l’aise de chanter en espagnol qu’en anglais”.