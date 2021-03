Hilaria et Alec Baldwin ont accueilli un nouvel ajout dans leur famille quelques mois seulement après la naissance de leur fils Eduardo.

Hilaria Baldwin a révélé la surprenante nouvelle via Instagram, en publiant une photo d’elle-même en train de se blottir avec ses enfants, avec une simple légende: « 7 » suivi d’un emoji en forme de cœur (et d’un emoji d’appareil photo créditant Alec pour sa photographie).

Elle a également partagé la photo en plaisantant dans ses histoires Instagram, disant aux abonnés de compter le nombre de bébés qu’ils voient.

Combien d’enfants Hilaria et Alec Baldwin ont-ils?

En plus de l’Irlande, la fille aînée d’Alec, la naissance du bébé Eduardo en septembre 2020 a porté à six le nombre d’enfants partagés par Hilaria et Alec.

Maintenant qu’il y a un nouveau petit sur la scène, le nombre total d’enfants Baldwin est égal au nombre dans la légende d’Hilaria – sept.

Les fans ont été choqués de voir un autre petit dans la photo d’Hilaria. Ses messages récents ne montrent aucun signe de grossesse et elle a donné naissance à bébé Eduardo il y a un peu moins de six mois.

Aucun nom n’a encore été révélé pour le nouveau-né et Hilaria a désactivé les commentaires sur son message, peut-être pour réduire les spéculations.

Depuis que le bébé porte une tenue rose, on parie que le couple a accueilli une petite fille!

Avant de tomber enceinte d’Eduardo, Hilaria a subi deux fausses couches en 2019.

Elle a parlé de la douleur que cela lui a causée dans une légende Instagram qu’elle a publiée avec une vidéo d’elle-même avec sa fille Carmen, en disant: «Nous allons essayer très fort de lui donner une petite sœur une autre fois.»

On ne sait pas pour le moment si le couple a décidé d’essayer une petite fille par maternité de substitution ou adoption, et honnêtement, ce n’est vraiment l’affaire de personne à moins que les Baldwin décident qu’ils le souhaitent.

En attendant, continuez à lire pour en savoir plus sur chacun des enfants d’Hilaria et d’Alec Baldwin.

Enfant # 1: Ireland Baldwin

Date de naissance: 23 octobre 1995

Alec Baldwin partage sa fille Ireland avec sa première femme, Kim Basinger. Les deux se sont séparés en 2000.

Ireland est mannequin, actrice et DJ, et malgré la différence d’âge, elle entretient des relations étroites avec ses demi-frères et sœurs et sa belle-mère. Elle est venue à la défense d’Hilaria lors de la controverse sur l’accent espagnol de sa belle-mère.

Hilaria l’a même incluse avec passion dans l’annonce de sa dernière arrivée en sous-titrant une photo de ses enfants «7» en référence aux sept enfants du couple.

Enfant # 2: Carmen Baldwin

Date de naissance: 23 août 2013

Le premier enfant de Hilaria et Alec est né un an seulement après le mariage du couple lors d’une cérémonie à New York.

Enfant # 3: Rafael Thomas Baldwin

Date de naissance: 17 juin 2015

Le fils du couple est né peu avant le deuxième anniversaire de Carmen.

Hilaria a accueilli la nouvelle arrivée avec une photo sur Instagram d’elle tenant la main du bébé qui porte son nom de jeune fille et son milieu.

Enfant # 4: Leonardo Angel Charles Baldwin

Date de naissance: 12 septembre 2016

Leonardo Baldwin a rejoint le clan grandissant d’Alec et Hilaria un an plus tard.

Hilaria, qui travaille comme instructeur de yoga, a été particulièrement vocale en ligne pendant cette grossesse, partageant des mises à jour quotidiennes sur les bosses et d’adorables photos de famille.

Enfant # 5: Romeo Alejandro David Baldwin

Date de naissance: 17 mai 2018

Au départ, Hilaria a déclaré que le couple avait du mal à décider d’un nom pour leur 5e enfant à sa naissance. Finalement, ils se sont installés sur Romeo après avoir passé quelques jours à tester des options.

Hilaria a également révélé pendant sa grossesse que Roméo était le premier enfant que le couple avait réellement prévu. Leurs précédents enfants étaient des surprises très appréciées!

Enfant # 6: Eduardo Pau Lucas Baldwin

Date de naissance: 8 septembre 2020

Le bébé numéro 6 a rejoint la famille Baldwin à l’automne de l’année dernière. Hilaria a révélé son nom dans un adorable Instagram en déclarant que son nom signifie «Riche gardien de la paix et de la lumière».

Elle a également partagé que la famille avait surnommé le nouvel arrivant Edu.

Enfant n ° 7: nom encore inconnu

Date de naissance: Actuellement inconnu

Hilaria Baldwin a partagé une image prise par Alec d’elle et de leurs enfants ensemble le 1er mars, mais on ne sait pas encore quand ils ont accueilli leur nouvel ajout.

On ne sait pas non plus si le couple a adopté ou utilisé une mère porteuse.

