La bande-annonce de Suicide Squad est là, la Task Force X est de retour en action

Nous avons enfin une bande-annonce pour La brigade suicide. L’adaptation très attendue de DC Comics devrait arriver à la fois dans les salles et sur HBO Max plus tard cette année. Cette fois, c’est James Gunn, connu pour son travail sur le gardiens de la Galaxie films dans l’univers cinématographique Marvel, mettant la Task Force X à l’épreuve. Et oui, comme la bande-annonce le taquine, nous obtenons cette fois-ci beaucoup d’action notée R.

James Gunn, à un moment donné, a été congédié de son poste de directeur de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sur de vieux tweets controversés. Les studios se sont alignés pour verrouiller Gunn, et Warner Bros. a réussi à l’attirer en le laissant reprendre là où la Suicide Squad de David Ayer s’était arrêtée. Bien que ce nouveau film se déroule dans le même univers, il a été décrit comme un redémarrage. Il s’agit donc, à tout le moins, d’un changement radical de direction par rapport à ce qui était auparavant.

Les studios Disney et Marvel sont finalement revenus à James Gunn, qui dirigera Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 une fois ses engagements dans l’univers DC terminés. Gunn travaille également sur des séries dérivées se déroulant dans le même monde que La brigade suicide titré Pacificateur. Il sera centré sur le personnage que John Cena joue dans le prochain film. Le fait qu’une série dérivée soit déjà en cours de tournage signifie la confiance du studio dans ce que Gunn a concocté.

Le film a une distribution absolument massive. Margot Robbie revient en tant que Harley Quinn. L’ensemble comprend également Idris Elba (Pacific Rim), John Cena (Bloqueurs), Joel Kinnaman (L’informateur), Jai Courtney (Voleur honnête), Peter Capaldi (Docteur Who), David Dastmalchian (L’homme fourmi), Daniela Melchior (Le livre noir), Michael Rooker (gardiens de la Galaxie), Alice Braga (Les nouveaux mutants), Pete Davidson (Saturday Night Live), Joaquín Cosio (Narcos: Mexique), Juan Diego Botto (Bonne conduite), Storm Reid (Ne lâchez pas), Nathan Fillion (Luciole), Steve Agee (Hypermarché), Sean Gunn (gardiens de la Galaxie), Mayling Ng (Agents de recouvrement), Flula Borg (Pitch Perfect 2), Jennifer Holland (Brightburn) et Tinashe Kajese (Affaire classée). Rocheux La star Sylvester Stallone et la lauréate d’un Oscar Viola Davis, qui revient dans le rôle d’Amanda Waller, complètent le casting.

La brigade suicide se concentre sur la Task Force X, qui a reçu une nouvelle mission. L’équipe, cette fois-ci, comprend Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et Harley Quinn. Ils sont lourdement armés et largués sur l’île reculée et infusée d’ennemis de Corto Maltese. Trekking à travers une jungle grouillant d’adversaires militants et de guérilleros à chaque tournant, ils sont sur une mission de recherche et de destruction avec seulement le colonel Rick Flag sur le terrain pour les faire se comporter. Les techniciens du gouvernement d’Amanda Waller sont dans leurs oreilles et suivent chacun de leurs mouvements. Un faux mouvement et ils sont morts.

James Gunn a également écrit le scénario. Charles Roven et Peter Safran produisent, avec Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda et Richard Suckle producteur exécutif. La brigade suicide arrive dans les salles et sur HBO Max le 6 août de Warner Bros. Assurez-vous de regarder la nouvelle bande-annonce par vous-même.

