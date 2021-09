Quatre films à voir et à réfléchir sur l’adolescence

Grandir et apprendre sont les fondements du monde du cinéma devenir majeur. Il regorge de références de cet univers dans lequel des œuvres incontournables telles que Compte sur moi et des comédies irrévérencieuses comme Super mal. Le monde du cinéma s’est lassé de parler encore et encore de l’adolescence, mais une nouvelle approche est toujours apparue qui a ajouté de la fraîcheur à ces films mignons et drôles.

S’il s’agit de références à l’âge adulte, il est essentiel de parler de Greta gerwig, que depuis Françoise Ha Il a montré sa capacité à écrire ce genre d’histoires. Il y a aussi des cinéastes comme Jess Hader et Bo Burnham, l’une des figures de la pandémie main dans la main avec sa comédie spéciale pour Netflix, À l’intérieur. Depuis Divulgacher Nous vous recommandons quatre films de ce genre et nous vous dirons où vous pouvez le voir.

Junon







Le film qui nous a donné Page d’Elliot et nous avons fini par tomber amoureux Michel Cera. Focalisé sur un sujet aussi complexe que la grossesse chez les adolescentes, il nous montre à quel point cela peut être difficile pour une personne qui commence tout juste à connaître les outils avec lesquels elle affrontera le monde ayant une grossesse non désirée. Dans cette production, les figures paternelles de JK Simmons et Allison Janney Ils feront une fuite en larmes et montreront qu’avec le soutien de la famille, aucun problème ne sera la fin du monde. Le film est disponible dans le catalogue de Amazon Prime Vidéo.

Dynamite Napoléon







Dynamite Napoléon C’est l’un des films qui montre qu’être le cinglé à l’école n’est pas si terrible. Con un tono un tanto particular, donde absolutamente todos los personajes parecen caricaturas (de hecho la película se convirtió en una corta serie animada con los mismos actores), esta historia nos muestra a dos hermanos que no se avergüenzan en lo más mínimo de ser quiénes ils sont. Le film qui a livré des scènes inoubliables comme la danse de Jon Heder au rythme de Jamiroquai et le t-shirt « Vote for Pedro » peut être vu dans son intégralité sur Youtube.

Dame oiseau







Les débuts de réalisateur pour Greta gerwig en vedette la participation de l’une des actrices avec la plus longue carrière malgré son jeune âge : Saoirse Ronan. L’histoire d’une fille en dernière année d’école, qui pense que la réponse à tout est dans la grande ville, à l’université, loin de ses parents. Un film qui parle d’ouvrir ses ailes et de tout miser sur des rêves personnels, qui montre aussi à quel point les premières relations de couple sont intenses. C’est l’un des titres qui apparaissent habituellement dans Netflix, mais qui aujourd’hui n’est atteint que par Apple TV.

Huitième année







Bien avant Bo Burnham devenir ce comédien sur lequel tout le monde a chanté ses chansons, ou le couple douteux de Carey Mulligan au Jeune femme prometteuse, a fait ses débuts en tant que réalisateur de la main de A24. Le film, qui peut être loué pour Apple TVC’est l’une des plus difficiles à réaliser mais celle qu’il faut voir pour comprendre comment fonctionne la préadolescence dans un monde où les réseaux sociaux et la définition à travers eux sont de plus en plus importants.