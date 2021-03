Anya Taylor-Joy «  sauterait au hasard  » pour travailler à nouveau avec l’équipe Queen’s Gambit

« Cela étant dit, j’adore toute l’équipe qui a réussi et je sauterais sur l’occasion de retravailler avec eux. »

La série en sept parties – basée sur le roman du même nom de Walter Tevis en 1983 – suit l’ascension fulgurante d’Harmon dans le monde des échecs dans les années 50 et 60, alors qu’elle devient l’une des joueuses les plus féroces du jeu .

Dans un tweet, Netflix a écrit: « Un record, 62 millions de foyers ont choisi de regarder Le gambit de la reine au cours de ses 28 premiers jours, ce qui en fait la plus grande série limitée scénarisée de Netflix à ce jour. »

Il a également réussi à atteindre la liste des 10 meilleurs dans 91 pays et était numéro un dans 63 pays, et le roman sur lequel la série est basée est entré dans la liste des best-sellers du New York Times 37 ans après sa publication.