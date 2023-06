célébrités

Rubén Moya Acosta, célèbre artiste de doublage mexicain, est décédé à l’âge de 62 ans. Ici, nous vous disons tout sur sa carrière réussie.



Rubén Moya, acteur de doublage renommé.

Au cours des dernières heures, le décès de Rubén Moya Acostaacteur, présentateur commercial et réalisateur de renom, né au Mexique en 1960. Après avoir étudié à la Institut Andrés Soler de l’ANDA et au Centre d’art dramatique (CADAC) a commencé sa longue carrière en obtenant une grande reconnaissance internationale.

L’un de ses travaux les plus réussis a été lorsqu’il a donné la voix au prince adam dans la série de « He-Man et les maîtres de l’univers“. De là, il n’a cessé de travailler sur d’autres productions importantes : il a été Jack Palance dans « Même si vous ne pouvez pas croire » de Ripley, l’empereur Zurg dans « histoire de jouet 2et l’acteur Saul Lisaso quand était l’image de Rhum Bacardi.

+Quelles voix de doublage Rubén Moya a-t-il faites dans sa carrière ?

L’un de ses travaux les plus réussis a été lorsqu’il a donné la voix au prince adam dans la série de « He-Man et les maîtres de l’univers“. De là, il n’a cessé de travailler sur d’autres productions importantes : il a été Jack Palance dans « Même si vous ne pouvez pas croire » de Ripley, l’empereur Zurg dans « histoire de jouet 2et l’acteur Saul Lisaso quand était l’image de Rhum Bacardi.

Depuis le Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze Le Mexicain était la voix canonique de Morgan FREEMAN: Il jouait sur des cassettes, par exemple, Allan Trumbull dans « Londres sous le feu » (2016); Alex Carver dans « La vie elle-même » (2015); joseph tagger dans « Transcender » (2014); Jim dans « La violence dans la tempête » (1998); et à Détective William Somerset dans « Sept » (Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze).

De plus, il a participé à des films d’animation tels que «Le Monde de Nemo », « Toy Story », « Le Livre de la Jungle », « Les Schtroumpfs » et « Dragon Ball z ». Enfin, il a également interprété la voix de personnalités du cinéma telles que Jon Voight, Arnold Schwarzenegger, Kris Kristofferson, Dennis Farina, Brad Garrett et John Goodman.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?