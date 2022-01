La série Netflix qui a eu plus d’audience que La Casa de Papel aux Etats-Unis selon Nielsen

in

Netflix

La série espagnole avait une marche régulière devant le public américain et cela a été démontré par le dernier Nielsen Top 10.

© NetflixLa série Netflix qui a eu plus d’audience que La Casa de Papel aux Etats-Unis selon Nielsen.

Le vol d’argent a créé la deuxième partie de sa dernière saison sur le service de streaming Netflix le 3 décembre dernier, clôturant ainsi l’une des séries les plus populaires de ces dernières années. Cette reconnaissance l’a conduit à être le plus regardé sur la plateforme au cours du mois, mais surtout aux Etats-Unis ce n’était pas du tout proche de la fureur obtenue dans différents pays du monde et c’était derrière d’autres fictions.

Les données suivantes correspondent à la publication hebdomadaire du compteur d’audience Nielsen sur leur site officiel, où ils montrent les chiffres du public américain qui regarde la télévision et dans les streamings Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Hulu TV Oui Apple TV +. En n’affichant pas continuellement les chiffres réels, pour diverses raisons, cette mise à jour a presque un mois de retard.

+ La série qui a dépassé La Casa de Papel aux US

Selon le dernier rapport de Nielsen, jeLa série Netflix la plus regardée entre le 6 et le 12 décembre 2021 était Perdu dans l’espace, avec 1 018 millions de minutes jouées, juste en dessous des 1 207 millions qu’il a obtenus une semaine auparavant. Il s’agit de la troisième et dernière saison de l’émission de science-fiction qui a attiré l’attention du public américain.

Derrière se trouvait Cocomelon avec 835 millions de minutes vues, l’un des contenus jeunesse les plus populaires de la région tout au long de l’année. Le mythique NCIS, pour sa 19e saison, monte sur le podium avec 597 millions de minutes. Le classement se poursuit avec Esprits criminels (572 millions), Seinfeld (556 millions), Oeil de faucon (527 millions), La roue du temps (509 millions) … Oui Le vol d’argent?

La série espagnole se situe à la huitième place avec un total de 426 millions de minutes vues entre ces jours qui était déjà plus établi comme la fureur de Netflix à ce moment-là, mais Les téléspectateurs américains ont opté pour le contenu local. Le reste du Top 10 de la semaine s’est terminé avec L’anatomie de Grey (398 M) et Surnaturel (371M).

