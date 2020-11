« Irra! », Que les voitures sont chères (et la tendance est à empirer)

« J’ai dû mal le voir … Combien ça coûte? » Ce doit être le résultat le plus courant pour vous parmi les nombreux tests que nous avons publiés ici et sur notre chaîne YouTube. Oui, c’est vrai, les voitures sont chères.

Si le prix élevé de certains modèles ne surprend plus personne, comme ceux issus de marques premium – même si nous aussi nous sommes parfois étonnés par la valeur totale des options qu’ils proposent – dans d’autres modèles, notamment dans les segments inférieurs et sans ambitions d ‘«ascension sociale», l’histoire est différente.

Pour avoir accès à une ville raisonnablement bien équipée, 15 mille euros commencent déjà à manquer. Le même exercice pour un utilitaire? 20 mille euros ou très proche de cela et nous sommes probablement limités au moteur le plus accessible, pas toujours celui qui correspond le mieux à l’usage prévu. Faire le saut vers le B-SUV «tendance»? Ajouter quelques milliers d’euros de plus pour la version correspondante – pratiquement au même niveau que le segment C. Et si l’on veut être «vert», 30 mille euros pour un utilitaire 100% électrique semblent (pour l’instant) être le minimum olympique.

Eh bien, certains peuvent dire que les prix d’aujourd’hui ne sont pas aussi importants que par le passé. Et en partie c’est vrai. De plus en plus de particuliers optent pour des modalités comme la location, et certaines marques ont même évolué avec leurs propres services d’abonnement, comme s’il s’agissait d’un opérateur téléphonique ou de tout autre fournisseur de services. diffusion.

Pour ceux qui choisissent d’acheter, il est également vrai que nous quitterons à peine le stand avec une voiture neuve au prix catalogue, car les campagnes promotionnelles ne manquent pas ou même une certaine marge de réduction.

Mais même ainsi, le prix des voitures reste un facteur majeur dans la décision d’achat.

C’est la seule conclusion logique à tirer lorsque l’on «décompose» les tableaux de ventes, non seulement au France, mais aussi en Europe. Si on exclut les ventes de voitures neuves pour les entreprises et les flottes – elles représentent déjà environ 60% du marché total -, on obtient un tableau des ventes où les modèles qui se vendent le plus ne sont pas ceux que l’on a l’habitude de voir.

Au lieu de laisser Volkswagen Golf et Renault Clio en tête des ventes, comme cela s’est produit en 2020, voyons les Dacia Sandero et Duster aux mêmes endroits. Précisément les modèles dont le principal argument de vente est… son prix bas. La question demeure …

Pourquoi les voitures sont-elles chères et ne semblent-elles pas s’arrêter de monter?

Il serait facile de pointer du doigt au France notre fiscalité, mais dans les segments inférieurs, où pratiquement tout semble venir avec un petit millier de turbo, le poids de l’ISV n’est pas le plus déterminant. Les différences pour d’autres pays, comme l’Espagne voisine, ne sont donc pas excessivement élevées. De plus, les voitures électriques ne paient pas les ISV et les hybrides bénéficient d’une «remise» de 40% sur le montant de la taxe, qui passe à 75% dans le cas des hybrides brancher – et, comme vous l’avez peut-être remarqué, ils sont encore très chers.

Les responsables des voitures de plus en plus chères sont avant tout les mesures de lutte contre les émissions et aussi en réponse aux exigences de sécurité les plus élevées. Ce sont les principaux, mais il y en a d’autres …

Les phares halogènes n’éclairent pas suffisamment? Les LED sont certainement meilleures, mais combien coûtent-elles? Apple CarPlay et Android Auto sont obligatoires de nos jours et plus il y a de ports USB à l’intérieur d’un véhicule, mieux c’est. La connectivité gagne de plus en plus d’importance, et même des éléments de confort, autrefois exclusifs aux véhicules de luxe, comme les sièges chauffants, se retrouvent déjà chez les citadins. Rejoignez le système audio XPTO que je ne peux pas m’empêcher d’avoir des roues assez grandes pour faire une table pour quatre. Cela s’additionne toujours.

Voiture plus verte = voiture plus chère

La lutte contre les émissions s’est faite en augmentant l’efficacité des moteurs à combustion interne – qui n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd’hui -, ainsi que par les systèmes de traitement des gaz d’échappement de plus en plus sophistiqués et complexes (catalyseurs, filtres à particules et systèmes de réduction catalytique sélective). Le résultat positif est que nous n’avons jamais eu de moteurs aussi épargnés et aussi «propres».

Des taux de compression records, des matériaux / revêtements sophistiqués pour réduire les frottements internes, la désactivation des cylindres, les stratégies de combustion, la suralimentation, entre autres, permettent d’obtenir ce type de résultats, mais l’effet secondaire est que le coût d’un groupe de conduite aujourd’hui est assez il y a plus de 10 à 15 ans.

Électrifier pour réduire les émissions? Une « tragédie » en termes de coûts. Même la plus légère des hybridations, un système hybride doux, entraîne des frais supplémentaires entre 500 et 1000 euros par voiture sur la ligne de production. Les hybrides coûtent plus de 3000 à 5000 euros par unité. Et si nous ignorions complètement le moteur thermique, c’est-à-dire 100% électrique? Il peut coûter entre 9 000 et 11 000 euros pour fabriquer une voiture sur un véhicule équivalent à moteur thermique.

Ce dernier scénario est en train de changer, avec des prévisions de baisse des coûts liés à l’électrification. Que ce soit en raison de l’augmentation des ventes et de plus grandes économies d’échelle; ou par le «débouteillage» prévu pour la production à grande échelle de batteries pour l’industrie automobile au cours de la prochaine décennie. Même s’ils tombent au point d’être en dessous des coûts des moteurs à combustion, ils se fixeront à un niveau plus élevé que prévu – notez que l’ambition pour 2025 est d’avoir une ville électrique pour un peu moins de 20 mille euros.

Plus sûr et presque seul

Nous n’avons jamais eu de voitures aussi sûres qu’aujourd’hui et après des décennies d’évolution dans le chapitre de la sécurité passive (structures déformables, airbags, etc.), dans ce siècle, la sécurité active a été le protagoniste (c’est-à-dire la possibilité d’éviter l’accident en premier lieu). endroit). Les assistants de conduite n’ont jamais été aussi nombreux et sophistiqués, mais pour qu’ils fonctionnent, nous devons ajouter des capteurs, des caméras et des radars – oui, vous avez vu où cela va, plus de coûts.

Et si, jusqu’à récemment, nous pouvions choisir de les ajouter ou non – même si Euro NCAP les « oblige » à atteindre les cinq étoiles – à partir du second semestre 2022, nombre de ces assistants deviendront obligatoires par imposition Européen. Peu importe si vous êtes un citadin à bas prix ou un SUV XL de luxe, les deux doivent impérativement disposer d’éléments et de systèmes allant d’une caméra arrière à un système de freinage d’urgence autonome, en passant par l’ajout d’une boîte noire ou d’un assistant de maintenance dans la voie, et même des choses plus controversé comme l’assistant de vitesse intelligent ou la pré-installation de compteurs d’alcool bloquant l’allumage.

Qui paie tout cela?

L’avenir ne semble pas facile pour ceux qui recherchent une voiture neuve et bon marché. Des centaines et même des milliers d’euros s’ajoutent au coût de fabrication d’une voiture pour la rendre plus propre, plus sûre et plus pratique. Les voitures sont plus chères et continueront d’être plus chères, qu’elles soient imposées par la réglementation ou imposées par les marchés.

Les constructeurs n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ou bien ils absorbent les coûts supplémentaires (ou en partie), réduisant considérablement leurs marges – qui, en règle générale, ne sont généralement pas très généreuses -; ou facturer ce coût au client.

Et c’est ainsi que nous sommes arrivés à l’état des choses à notre époque, où nous avons même discuté de la disparition ou non des citadins. Il nous en coûte d’accepter un citadin qui coûte entre 15 et 20 milliers d’euros, mais pour le développer, les spécifications de l’entrepreneur coïncident en trop de points avec celles d’une berline exécutive du segment E – les deux sont soumises aux mêmes réglementations.

Pourquoi lancer un citadin qui coûte autant à faire qu’un utilitaire et le vendre moins cher, sans gagner d’argent en le vendant? Pas étonnant que les constructeurs européens ne prévoient pas dans un proche avenir de nouveaux citadins (abordables) – même les nouveaux Smart, qui n’ont jamais été les plus abordables, seront développés et produits en Chine – et la durée de vie de ceux en vente. il continue à se prolonger au-delà de la raison, jusqu’à ce qu’ils soient expulsés du marché en vertu de la réglementation.

Il n’est pas surprenant que des alternatives telles que les quads électriques des constructeurs automobiles émergent, un type de véhicule qui n’est pas obligé de respecter les mêmes règles et coûteuses qu’une voiture. Cependant, ce sont des véhicules à usage très limité. Cependant, oui, une nouvelle génération de citadins devrait arriver au milieu de la prochaine décennie, 100% électrique et la victoire sera chantée car, comme je l’ai mentionné, ils pourront rester un peu moins de… 20 mille euros.

Le «salut» de ces segments inférieurs est, qu’on le veuille ou non, dans le crossover et le SUV. Pourquoi? Pour ceux qui achètent une voiture neuve, ils sont prêts à donner quelques milliers d’euros de plus pour ce type – les ventes le confirment -, même si, techniquement, ils ne diffèrent pas des utilitaires dont ils sont issus. En d’autres termes, l’impact sur les coûts de tous les ajouts réglementaires et technologiques est atténué.

Objet de luxe

Ne vous méprenez pas. Bon nombre de ces ajouts aux voitures d’aujourd’hui sont en fait nécessaires, mais ils sont toujours… des ajouts. Par conséquent, ils ont des coûts associés.

Une réinvention radicale de l’automobile à court terme n’est pas prévue pour inverser la trajectoire ascendante de la courbe des coûts à laquelle nous avons assisté. Dans quelle mesure verrons-nous une plus grande homogénéisation technique pour encourager davantage les économies d’échelle existantes et atténuer cette courbe de croissance. Au cours de la prochaine décennie que nous nous préparons à entrer, elle continuera d’être une transition vers l’électrification. Pas étonnant que les prévisions continuent de pointer vers une augmentation des coûts associés à la fabrication de la voiture.

De plus, avec toutes les limitations et interdictions qui nous attendent pour les voitures à moteur à combustion encore plus abordables, nous sommes poussés de force dans les voitures électriques. Mais même avec de généreuses incitations fiscales à travers l’Europe, les prix restent assez élevés – et plus chers au France, où les salaires sont inférieurs à la moyenne européenne.

Comme le disait Carlos Tavares, directeur exécutif du Groupe PSA: « les voitures électriques ne sont pas démocratiques ». Il faudra longtemps avant qu’ils ne le soient.

Les voitures sont chères et le seront encore plus dans un proche avenir.